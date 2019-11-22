全球第1猛股「雅高」今年飆漲3800%！結果暴跌1天就打回原形

▲雅高股價完全回吐今年漲幅。（示意圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

大理石生產商「雅高」股價原是今年表現最佳股票，截至昨（21）日已經猛漲了近3800%，不過卻因明晟公司（MSCI）昨日發表一份聲明，以可投資性令人憂心為由，取消將雅高控股納入自家指數的計畫，導致雅高股價昨暴跌97.94%到0.305港元，市值一天蒸發超過57億美元。

據《華爾街日報》報導，雅高股價2013年在香港掛牌上市，今年漲幅原為全球市值超過10億美元的公司之冠，股價達公司收入的85倍，被一些專家認為與公司表現脫節，因其在2019年前6個月淨虧損約2900萬人民幣（約台幣1億2557萬元），持續2018年虧損3.96億人民幣的趨勢。

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▲雅高股價漲幅原為全球市值超過10億美元的公司之冠。（圖／pixabay，下同）



雖然大理石價格並未上漲，但雅高股價卻在2019年下半年持續飆升，以致駐香港維權投資人和企業治理專家韋伯（David Webb）今年9月表示，雅高股價有泡沫化危機，並要求香港證券及期貨事務監察委員會展開相關調查。

明晟公司則在11月初宣布，計畫將雅高控股納入自家指數中，但卻在周三投下罕見重磅炸彈，表示「在進行進一步可投資性分析後，決定取消計畫」，此舉導致雅高股價雪崩式下跌97.94%。

雖然對大多數受歡迎的上市公司而言，98%暴跌十分罕見，但對於香港動盪的股票市場來說並非聞所未聞，除了雅高外，同在香港掛牌上市的卡森國際股票昨盤中暫停交易，股價暴跌至90.07%，起因為放空機構BLUE ORCA CAPITAL刻意推低該股所致。

香港的宏觀經濟情勢不會很快改善。據10月份數據顯示，GDP已連續2個季度收縮，香港進入10年以來首次經濟衰退，第3季時則因示威活動摧毀香港旅遊、餐飲及零售業，導致港島經濟萎縮了3.2%。