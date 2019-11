荷蘭懸案露曙光！電毯裹屍「腐爛認不出」謎團28年未解　警靠Podcast找線索

▲死者胸部有多處刀傷。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay,圖中人物並非新聞當事人)

記者詹雅婷/編譯

荷蘭1991年8月發生一件神秘懸案,一具男性遺體裹著電熱毯棄置高速公路數公尺遠的地方,胸部多處刀傷、全身腐爛,身分無法辨識,直到當地人聞到陣陣屍臭,全案才因此曝光。如今案發迄今將近30年,警方上月首次嘗試透過Podcast音頻節目講述案情,期盼有朝一日能夠破案,結果吸引數千人收聽,小道消息不斷湧入。

BBC報導,當地警方接獲通報趕抵案發現場後,發現並沒有遺留任何身分證件,遺體腐爛程度也讓外界無從辨認受害者的真實身分,警方只好利用照片、文字把當時狀況詳細記錄下來。此外,當局針對死者所做的衣物分析毫無結果,且同款德製電熱毯除了在荷蘭有販賣之外,也外銷至比利時、法國,數量多達數千件。全案偵破的希望,落在罹難者手指上的金戒指,但這條線索最終並沒有給出答案。

事實上,荷蘭1990年代DNA技術仍處於起步階段,資源有限,且受害者指紋也沒有出現在該國數據庫當中,增加真相水落石出的難度。就在多年前,荷蘭警方重啟調查,透過新技術進行分析,重建罹難者臉部面貌,發現他來自東歐,年紀大約65歲,但光靠這些還不夠,警方透過Podcast音頻節目把這起案件公開,讓荷蘭各地人民收聽,終於收到幾個有用的線索。

「我們的首要目標就是確認死者身分,並在28年後的今天,告知罹難者家屬當年案發的前後經過」,負責Podcast部分的警官布恩(Rob Boon)表示,「第二個目標就是找到真兇,讓嫌犯接受法律制裁。」

