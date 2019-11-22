活的橋！印度樹橋會「自行生長茁壯」　連建築師都驚嘆

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度梅加拉亞邦（Meghalaya）盛行著樹根製成的「樹橋」，它會隨著時間不斷增長、再生，而且還不會腐爛。這些樹根在增長後，會讓橋的結構更加複雜，因此非常耐用、安全，同時也因為這座樹橋會不斷增生，所以還被稱為「活著的橋」（Living bridge），更被當成工程奇觀。

據CNN報導，印度梅加拉亞邦有座由樹根做成的樹橋，這種橋的長度可以延伸到50公尺長，且能使用數百年，還能幫助當地的氣候危機、抑制氣溫上升。慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）的綠色景觀建築學教授費迪南德.路德維格（Ferdinand Ludvig）表示，「它們的強度實在令人難以置信，而且隨著時間的推移，它們越來越強大。」

這種樹橋是由無花果樹或印度橡膠樹根所纏繞而成，且因為會不斷的增長，所以又被稱為「活著的橋」。路德維格提到，「這是一個持續不斷的增長、衰變和再生的過程，是再生建築一個非常鼓舞人心的例子。」當地氣候潮濕，但「樹橋」卻不像一般木頭、竹子製成的橋樑那麼容易就腐爛，它非常的耐用。

▲「樹橋」不僅會自行生長，還愈長愈壯， 專家甚至直接稱他為Living bridge，意謂「活的橋」。（圖／翻攝自YouTube）

不過這種「樹橋」並非自然而然就能生成，而是由當地的卡西族（Khasi）、賈因提亞（Jaintia）原住民共同守護的，路德維格透露，「在很多情況下，這是兩個村莊所有居民的合作，讓這個傳統得以生存」。他也發現，這種橋在梅加拉亞邦很普遍。

當地居民會在河的兩岸種下幼苗，等到樹根發芽後，氣根會纏住放在上頭的竹子，持續的向另一端邊生長，等到氣根抵達另一岸後，當地人就會將它植入土裡。德國弗萊堡大學（University of Freiburg）的植物學教授托馬斯.斯佩克（Thomas Speck）解釋，「活著的橋可以當成是一種人造技術，但也可以視為一種非常特殊的植物栽培。」樹根不斷的增生可以讓橋樑形成高度複雜的結構，使其更穩定、安全，而要建造一座樹橋常需要歷時數十年才能完成。

路德維格還補充說明，綠建築大多只會在「已建結構」另加植物，使用壽命約達40年至50年不等，但「樹橋」不是，「這是一個完全不同的概念，它不會完成，而是持續的過程」，顛覆常人對於綠建築的既定印象。