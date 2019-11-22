華爾街超悲觀！《香港法案》影響港特殊地位　貿易協議破局機率倍增

▲2019年9月香港大學生舉旗呼籲美國須通過《香港民主法案》。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國參眾兩院本周火速通過《香港人權與民主法案》，總統川普（Donald Trump）預計在未來幾天就會簽署。該法案關注香港是否能在中國政府管轄下，保持足夠的自治程度並持續其特殊的貿易地位。這項法案對於許多人來說，或許象徵意義佔大多數，但大部分的金融界人士卻抱持悲觀態度，認為這大幅降低達成中美貿易協議的可能性，甚至會徹底顛覆美國、香港與北京之間的關係。

根據美國法律規定，川普有10個工作天決定是否簽署法案，若是他選擇動用否決權，就必須在參眾議院獲得2/3的票數才能成立，若是未採取任何動作，那法案將在10天後自動生效。

《香港人權與民主法案》規定，美國國務院每年必須評估，香港能否在北京管轄下保持足夠的自治程度，並持續其特殊的貿易地位，且對於對任何侵犯了《基本法》的個人或是企業進行制裁，並建議不拒發簽證給「因政治動機」而被迫拘留或逮捕的香港人。

▲美港之間擁有貿易協議，所以貿易戰並不會影響任何從香港出口的貨品。（圖／CFP）



許多人認為這些行動屬於象徵性，但若真的實施，就有可能徹底顛覆美國、香港與北京之間的關係。從商業角度來看，讓香港長年保持世界金融中心地位的最大因素，就是「獨立於中國之外的貿易區」，也就是說，美港之間擁有單獨的貿易協議，所以中美貿易戰並不會影響任何從香港出口的貨品。

根據美國國務院（State Department）數據，2018年有8萬5000名美國公民住在香港，共1300多間美國金融企業在香港設有分公司，且這幾乎涵蓋了所有美國大型金融公司。香港也是美國提供法律與會計服務的主要地點，美國貿易代表署（USTR）估計，2018年香港與美國之間的貿易總額為673億美元，而美國的貿易順差為338億美元。

《路透社》指出，川普和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）10月時曾表示，美中已同意簽署第一階段協議，讓貿易戰暫時達到一段落，兩國在接下來的5週內會就細節協商，並於年底前簽訂。當時消息一出，美股、歐股紛紛開出紅盤，市場對於貿易戰歇緩的情緒也明顯樂觀。

▲中美貿易「第一階段」貿易協議恐再度破局。（圖／路透）



但隨著《香港民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）通過，北京方面已經對此法提出強烈譴責，華府與北京之間的緊張關係，也可能會導致中美貿易談判破局，且任何結束香港特殊地位的舉動，都可能破壞香港在國際市場中的地位。

Veda Partners經濟政策研究主管特雷茲（Henrietta Treyz）向《紐約時報》表示，《香港民主法案》增加了中美第一階段協議破局的風險，「中美兩國的緊張關係正在加劇，甚至有可能逐步升級。」 前國際貨幣基金（IMF）中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）也說，北京當局對政治干預非常敏感，「這項法案加深了美國正透過經濟與政治手段，干預中國主權的說法。」

中國大陸外交部長王毅21日表示，美國會推出多項干涉中國內政法案，違反國際關係基本準則，這種行為替中美關係發展帶來嚴重衝擊干擾，「我們決不會允許任何破壞香港繁榮穩定、破壞「一國兩制」的企圖得逞。」

►《香港民主法案》招誤解…北京認為美國有敵意 卜睿哲：影響貿易談判

►胡錫進：美國在貿易戰裡佔上風 局勢允許其決定何時停戰

►見美前防長批香港人權與民主法案 王毅：無視暴力談何人權