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蘊藏600億美元礦產！布干維爾島將辦獨立公投　盼脫離巴紐成最新國家

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▲▼巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布干維爾島將舉行獨立公投，期盼脫離巴布亞紐幾內亞。圖為巴紐總理馬拉佩（James Marape ）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

巴布亞紐幾內亞（PNG）自治地區「布干維爾島」（Bougainville）將於下周舉辦獨立公投，預估3/4選民都將投票支持，當地已經瀰漫著期待的歡愉氣氛，地方政府大樓甚至升起當地的藏青色旗幟。據了解，這一位於南太平洋的群島曾經歷10年內戰，雖然目前財政大部分依賴中央政府，但藏有價值600億美元的礦產，資源豐富。

根據布干維爾公投委員會（BRC），公投將於下周舉行，預計持續2周，12月公布結果，登記投票的20.6萬人中，年輕族群占大多數。委員米林卡（Ruby Mirinka）提到，預計3/4選民將支持獨立。地方政府大樓換下巴紐國旗，升起當地旗幟，民眾都非常期待，數百名觀察員、監督者、當地與國際媒體來到布干維爾，見證投票。

青年領袖雷蒙德（Raymond）提到，在當地人心中，布干維爾一直以來都與巴紐分離，公投「是我們長期以來都很想要並接納的一件事，我們的長輩時常提起布干維爾因資源豐富而經濟繁榮的美好時光，但年輕人卻無法體會這種生活，這是我們的現實與困境，希望這一次公投帶領我們回到那個『美好時代』。」

▲▼澳洲、紐西蘭與巴布亞紐幾內亞外交部長握手，簽屬協議成立「布干維爾島過渡小組」，推動當地自治與和平進程。。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲、紐西蘭與巴布亞紐幾內亞外交部長握手，簽屬協議成立「布干維爾島過渡小組」，推動當地自治與和平進程。（圖／達志影像／美聯社）

《中央社》報導，布干維爾島的財政大多仍仰賴中央政府，人均GDP大約是1100美元（大約新台幣3.3萬元），但是島上蘊藏530萬公噸銅礦與546公噸金礦，價值高達600億美元，可望成為獨立建國的重要資產。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩（James Marape）於9月到訪時承諾，中央將會全力協助投票，確保安全，但仍希望維繫國家領土完整，承諾給予更多經濟自主權，讓布干維爾島繼續維持巴紐的一省。據悉，如果獨立公投通過，仍需要獲得國會的批准，才能正式生效。

布干維爾位於巴布亞紐幾內亞東邊700公里，位處澳洲與關島之間，二戰時被視為戰略要地，曾有日本海軍與戰鬥機基地駐紮，但戰後陷入長達10年的血腥內戰，造成2萬人死亡，直到2001年簽署《布干維爾和平協議》（Bougainville Peace Agreement）衝突才正式告終。

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