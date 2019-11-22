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5歲女童被性侵…染血遺體癱坐公廁馬桶　媽崩潰把嫌犯「陰莖剁下」

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▲來自南非的23歲母親馬克維納（Veronique Makwena）找上性侵、殺害女兒的嫌疑犯，割下對方陰莖。（圖／翻攝自Facebook／Project Inmate NPO 219-916）

▲23歲母親馬克維納（Veronique Makwena）找上性侵、殺害女兒的嫌疑犯，割下對方陰莖。（圖／翻攝自Facebook／Project Inmate NPO 219-916）

記者吳美依／綜合外電報導

南非一名5歲女童從伊莉莎白港（Port Elizabeth）的住家失蹤，1天後被發現渾身是血陳屍在公廁，癱坐於馬桶座上，生前受到性侵。警方已經鎖定兇手，但仍在等待DNA報告出爐，23歲的母親馬克維納（Veronique Makwena）直接找上嫌犯對質，在衝突中狠狠割下對方的生殖器。

根據All Africa報導，馬克維納將女兒托給朋友照顧，與姐姐走路到一段距離外的商店購物，回家時已經天黑，孩子卻不見蹤影，全家花了一整晚尋人。隔天，她的丈夫在家附近的公廁發現，女兒竟癱坐在馬桶上，身體血跡斑斑，已經沒了氣息。

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲嫌犯是女童全家都認識的人，被警方鎖定以後接受DNA比對，仍在等待結果。（示意圖／123RF）

警方立即展開調查，確認女童受到性侵殺害，也很快地鎖定兇手，卻沒有逮捕任何人，上校奈度（Priscilla Naidu）證實，「我們還在等待DNA報告結果。」據了解，嫌犯是女童全家都認識的人。

馬克維納、弟媳馬奈勒（Noxolo Maneli）與好友帕卡德（Siyabonga Pakade）於案發1個月後找上嫌犯對質，卻發生激烈衝突，在激動情況之中，狠狠剁掉對方的陰莖，3人都被依「謀殺未遂」的罪名起訴。據了解，嫌犯被緊急送醫，及時接受手術，保留了生殖器官。

▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲5歲女童被性侵殺害，此案引發全國關注。（示意圖／免費圖庫pixabay）

律師馬托托（Fundile Matoto）無償代表3名婦女辯護，他向南非媒體News24表示，「在我看來，這是一起攻擊事件，頂多是嚴重身體傷害。」馬克維納20日出庭時提到，看見女兒遺體時「我的心一沉，整個人被擊潰了。我的女兒離開了，當我們整晚到處尋找她的時候，她已經倒在冰冷的公廁裡，我心碎了，直到現在依然如此。」

據了解，此案吸引南非全國關注，也包括NGO「囚犯計畫」（Project Inmate NPO 219-916），許多熱心民眾捐款，讓馬克維納被拘留2周以後就獲得保釋。法官裁定，此案的調查將延到明年2月。

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