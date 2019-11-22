美空軍T-38教練機墜毀「機腹朝天」2死　空拍畫面曝光

BREAKING | AIRCRAFT ‘MISHAP’ AT VANCE AFB: Two aircraft are involved in what authorities are calling a “mishap” at Vance Air Force Base in Enid, Oklahoma. Here’s what we know at this time: https://t.co/b9fn3TUAqs #KOCO5 #BreakingNews https://t.co/uBP8TfLnrP — KOCO-5 Oklahoma City (@koconews) November 21, 2019

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州空軍2架T-38教練機當地21日上午進行例行訓練時發生意外，當局已證實有4名飛行員捲入這場意外，其中2人確定身亡，另外2人的狀況仍有待釐清。根據外媒取得的畫面，一架T-38教練機墜毀在地，機腹朝天，且地面有一道相當長的明顯摩擦痕跡。

這起飛安事故發生在當地上午9時10分左右，安全調查小組將對萬斯基地（Vance Air Force Base）的這起事件展開調查。萬斯基地公共事務辦公室事後發布新聞稿表示，當時每架飛機上都載有2名飛行員，緊急救援人員已在獲報後趕往現場，協助後續處理作業，現階段不會公布死者身分。

T-38教練機自1961年服役迄今超過50年，是用於訓練美軍飛行員的雙座超音速雙發噴射機。