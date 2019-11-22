友邦吐瓦魯外長：中國出資123億建人工島「我們拒絕了」

▲吐瓦魯外交部長柯飛。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

友邦吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）目前正在台灣進行訪問，21日他在台北接受路透社專訪時提到，曾有中國企業以4億美元（約台幣123億元）的高額資金利誘，稱會協助建立人工島，但被吐瓦魯拒絕了。他也呼籲太平洋地區的國家要團結一心，對抗中國的影響。



柯飛在訪問時中提到，「吐瓦魯和台灣的外交連結非常強，我們都相信團結的力量」，而馬紹爾群島、諾魯以及吐瓦魯都會一起合作，「團結在一塊，我們將可以抵擋來自中國大陸的影響力」。

柯飛也告訴路透社，中國的企業近期接觸了當地的社區，並資助一項金額高達4億美元的建造人工島計畫，他認為這些企業背後有來自中國政府的支持，「我們拒絕了，我們聽到了很多有關債務的消息，中國想要買下我們的島，並考慮在這一地區建立軍事基地，這是讓我們很擔憂的事情」。

柯飛指出，希望其他的國家可以記取教訓，並且對中國的「負面影響」保持小心謹慎的態度，「這對我的太平洋地區的兄弟姊妹來說都不是好事」。

報導提到，中國試圖擴張在亞太地區影響力的舉動震驚了美國以及其盟友，包含日本、澳洲和紐西蘭，自二次大戰結束以來，這些大國一直掌控著小型發展中國家附近的戰略水域，來對抗北京的行動。

中國日前先後剝奪台灣多個友邦，包含吉里巴斯以及索羅門群島。索羅門馬萊塔省（Malaita province）省長蘇達尼（Daniel Suidani）先前接受澳洲媒體報導時表示，曾有人提出以100萬索羅門元當成籌碼，要他接受與中國建交。他認為，政府內部有許多腐敗的高層政客，一定還有其他人收賄。