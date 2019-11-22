被以「賄賂、詐欺、背信」起訴　納坦雅胡批程序有汙點：絕不辭職

▲以色列總理納坦雅胡被以三項罪名起訴。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

以色列檢察總長曼德布里特（Avichai Mandelblit）在當地時間21日宣布，正式對總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提出指控，包含賄賂、背信和詐欺等罪名。納坦雅胡隨後透過電視轉播回應，這是針對他個人的「未遂政變」，他不會因此就辭職下台。

曼德布里特指控，納坦雅胡疑似收受富商的價值26萬4000美元的禮品以及其他好處，並且利誘媒體給他更多正面的新聞報導。經過上周的最終聽證會後，曼德布里特仍選擇起訴，並在記者會上提到，「這對以色列或是我個人來說，都是很難過的一天，這個決定『無關政治』，也無關左派或右派」。

這也是以色列史上第一次有總理被起訴，同時也是納坦雅胡總理生涯的最大危機，若收受賄賂遭到定罪，最高可處10年刑期，詐欺和背信則是最多3年。

21日晚間，納坦雅胡在耶路撒冷回應此事，他痛批，這是對總理的「未遂政變」，且調查程序有汙點。他也提到，自己絕對不會因此辭職，也沒有法律義務要下台，「執法單位不是在追查真相，而是在追殺我」，他也呼籲政府應該要針對這些「調查人員」綻開調查。

依照法律規定，在納坦雅胡用盡所有上訴的管道前，他都沒有義務辭職。而針納坦雅胡的審判可能因即將到來的大選延後好幾個月。理論上來說，納坦雅胡可以在接下來的30天內，要求以色列國會授予他豁免權，以避免刑事訴訟，但若是沒在時間內完成，或是被國會拒絕，針對他的法律訴訟就會展開，可能會長達6個月至兩年。