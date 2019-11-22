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飛機停跑道...天降一道閃電「精準擊中」！機師曝超驚險畫面

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▲▼紐西蘭基督城國際機場（Christchurch Airport），一架客機被閃電集中。（圖／翻攝自Facebook／GCH Aviation - Garden City Helicopters）

▲紐西蘭基督城國際機場，一架客機被閃電集中。（圖／翻攝自Facebook／GCH Aviation - Garden City Helicopters）

記者錢玉紘／綜合報導

一架阿聯酋航空A380客機20日停在紐西蘭基督城國際機場（Christchurch Airport）的跑道上時，被閃電集中，畫面全被旁邊的直升機機師捕捉到，相當驚人。幸好事後無人受傷，也沒有物品起火，驚險的照片也引起討論。

事件發生在當地時間20下午3點半左右，一架阿聯酋航空的A380客機停在跑道上，突然一道閃電從天而降，擊中機身，這個畫面被「花園城市直升機」（Garden City Helicopters）公司的一名機場拍下來，並PO在臉書上寫道，「今天在停機坪，從窗外看出去的景象！」

「花園城市直升機」的員工哈米特（Billie Hammett）在表示，那架阿聯酋的客機待在原地等到閃電結束，等待重新卸貨，但由於天氣因素無法完成，當時天空下起暴風雨，並伴隨著好幾道閃電，但幸好沒有人受傷，也沒有東西著火。

當地媒體報導，當天在6個小時內就出現了1500道閃電，有民眾家中的屋頂被打出高爾夫球大的破洞，也有人家中玻璃破碎。

這張驚人的照片也引起網友討論，在臉書貼文底下留言提到，「讓人讚嘆的照片」、「天啊希望沒有人受傷」、「彷彿在螢幕前就可以聽到機器發出轟隆隆的聲音」。

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