美國會正式送出「香港人權與民主法案」　只等川普簽署立法

▲香港衝突加劇，圖為理工大學附近的示威者手持汽油彈。（圖／路透）



記者錢玉紘／綜合報導

美國眾議院議長（Nancy Pelosi）21日在多位跨黨派議員的陪同之下，正式將「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）送出國會，並交由總統川普簽署。裴洛西表示，藉由這項法案，美國再度重申了對民主、自由和法治的承諾。

由於香港的示威從上週開始升溫，美國參議院19日「一致同意」（unanimous consent）迅速通過參院版本的法案，20日，眾議院也快速以417比1的壓倒性票數通過，完成國會部分的立法程序。裴洛西則是在21日於國會舉辦象徵性的法案簽署儀式，並正式把該法案送出國會，下一步將由川普簽署立法。

另外，眾議院於20日還同時通過了「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，讓催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈等用品無法落到港警手上。



裴洛西在致詞時表示，藉由「香港人權與民主法案」，美國面對北京的鎮壓，仍再度重申了對民主、自由和法治的承諾，「多年來，全世界都看到香港人民自治權逐漸被掠奪，自由受到壓制」。裴洛西還提到，近期港警對香港理大學生的暴力攻擊震驚全球，美國國會投過這兩項法案，顯示美方與追求自由正義的港人站在一起。



根據美國法律規定，國會兩院通過法案後，總統有10天時間考慮是否要簽署或是提出反對意見，若什麼都沒做，法案將在10天後自動生效。消息來源指出，川普很可能會簽署讓法案通過，但如此一來，先前外界期盼即將完成的第一階段中美貿易協定可能會生變。

法案規定，美國政府與國務卿提交年度報導，針對香港是否能在中國政府管轄下，保持足夠的自治程度並持續其特殊的貿易地位，呼籲針對任何侵犯了《基本法》的個人或是企業進行制裁，以及建議國務院不要拒絕頒發簽證給「因政治動機」而被迫拘留或逮捕的香港人。

裴洛西在致詞時也提到美中雙方持續已久的貿易危機，她表示，若是美國因為貿易問題，而不為中國的人權發聲的話，將會失去在任何地方談論人權的道德權威。