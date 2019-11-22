黑色賓士車「強行闖入白宮」　密勤局出手…川普剛睡醒狂發推文

▲嫌犯駕駛黑色賓士車企圖強行闖入白宮，警方從車上搜出一批衣物，但並未發現危險物品。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

美國密勤局（Secret Service）表示，當地時間21日清晨發生可疑人士強闖白宮事件。一輛黑色賓士休旅車當天清晨尾隨在官員座車後方，企圖混入白宮建築群內部，在檢查哨被密勤局幹員攔下，駕駛也已經被拘留。據悉，事件發生時川普總統也在白宮內。

根據《今日美國》（USA Today）報導，密勤局發言人麥克默里（Julia McMurray）表示，該輛未獲得授權車輛，當天上午4時45分左右尾隨在其他車輛後方，企圖通過檢查哨進入白宮建築群內部。麥克默里表示，密勤局幹員立刻將車輛和駕駛拘留，並以「非法闖入」罪名將他帶回調查。

另外，密勤局於當地時間上午6時16分宣布封鎖白宮附近道路，理由是「對可以車輛作出反應」。華府都會警察局（MPD）爆裂物處理部門成員隨後也到場協助調查；MPD發言人比拉爾稍後證實，防爆小組並未在車內發現任何危險物質。

報導提到，川普前一晚從德州返回華府後就一直待在白宮內。闖入事件發生前後，他正在推特上發表一連串推文，談論與這起事件無關之事。根據白宮公布的照片，身穿制服的警員仔細檢查這輛黑色賓士車，一旁還有許多看似衣服的物品。

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