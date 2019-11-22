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「TPMS大廠」橙的Q3獲利正成長！累積前3季營運轉盈　今年可望終結連2年虧損

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▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台中報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布第3季財報，整體營收為9206萬元，受惠產品及客戶結構優化下，營業利益為802萬元，稅後淨利504萬元，每股盈餘（EPS）為0.23元，連續兩季單季獲利正成長；累計前3季營收為2.5億元，營業利益為678萬元，稅後淨利537萬元，每股稅後淨利為0.25元，前3季整體營運正式轉盈，今年有望終結連2年虧損。

橙的表示，第3季整體毛利率自去年同期34.90%，攀升5.24個百分點至40.14%，營業利益率也由負轉正達8.71%，主要歸功於公司自2018年起落實「三大營運方針」，包括執行「布局全球胎壓偵測系統（TPMS）利基型市場」、「研發新世代TPMS產品進攻全球AM市場」、「優化公司整體營運」等，已逐見成效。在歐美AM及中國客車OEM客戶針對橙的TPMS系統相關產品維持穩定的拉貨力道下，帶動第3季單季營收繳出年增41%的成績，整體毛利率及獲利都明顯改善。

請繼續往下閱讀...

針對不同市場提供差異化的產品與服務，橙的從今年前3季銷售地區營收來看，歐美市場銷售占總營收比重為53.44%，中國市場也持續上升至11.41%。其中，中國業績主要來自中國客車OEM的營收貢獻，因中國強制安裝的法規推動，重型卡車、客運等大型車輛TPMS系統都有加裝需求，橙的目前已成功打入中國前三大客車廠：鄭州宇通、北汽福田的主要TPMS供應商夥伴。

另一方面，在歐美地區營收，來自AM市場的SMP及歐洲輪胎通路客戶，橙的說明，因握有歐美日台和中國等國87個專利優勢，可提供差異化的TPMS產品與服務，成功協助包括輪胎通路、汽車百貨通路等AM市場客戶大幅縮減安裝TPMS系統產品時間，並整合更多車載相關系統，創造訂單能見度及產能利用率。

橙的也公布今年10月合併營收3009萬元，年增18.58%，主要受惠於歐洲及日本的客戶備貨力道持穩定增溫；累計前10月合併營收達2.83億元，年減14.05%。

展望第4季，橙的看好隨著歐洲雪胎出貨旺季到來，有機會帶動歐美AM市場的營收比重持續提升，並積極執行業務團隊在地化，建立中國及德國業務團隊，就近執行市場開發與即時售後服務，預期提升市場拓展效率，加上運用不同策略與異業合作模式、研發新世代TPMS產品，全力搶攻新車及保有車輛加裝TPMS滲透率提升帶來的市場需求，擴大橙的於全球TPMS市占率表現，同時拉升品牌知名度及訂單能見度，增添未來整體營運表現穩健增長。

 
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橙的橙的電子汽車零組件汽車輪胎胎壓偵測器財報

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