傳川普想撤走「一整旅兵力」…駐韓美軍縮編4000人　美防長：我沒聽說

▲南韓媒體引述消息人士透露，美國有意撤走駐韓美軍一個旅的兵力。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

華府與首爾就分擔軍費一事談判破裂，南韓媒體披露，假如南韓堅決不願意負擔更多駐韓美軍費用，美方考慮大幅縮減駐軍人數，可能撤走多達4,000人，相當於一個旅的兵力。對此，美國國防部重申將維持駐韓美軍現狀；國防部長艾斯培（Mark Esper）有澄清，從未聽聞撤軍消息。

根據南韓《朝鮮日報》21日報導，有消息人士透露，川普總統堅持南韓應該負擔更多軍費，要求將南韓分擔的軍費上調至50億美元，並威脅要從南韓撤出一個旅的兵力。目前，駐韓美軍人數約2萬8500人，而美軍中一個旅的兵力通常為3000至4000人，這樣的撤兵規模並不違背2019年美國國防授權法案。目前還不清楚可能撤走的兵力性質。

另據路透社報導，正在越南進行訪問的艾斯培表示，從未聽聞撤軍消息，並強調美國「並不是在威脅盟友，而是一場協商。」另一方面，五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）也發表聲明強調，國防部絕無從朝鮮半島撤軍的計畫。

韓聯社報導，南韓國防部副發言人盧在千21日在例行記者會上表示，有關媒體報導美國打算撤走駐韓美軍中1個旅的兵力，這並非美國官方立場。盧在千說，韓美雙方15日在首爾舉行第51次韓美保安會議後曾發表共同聲明，艾斯培再次承諾考慮目前安全狀況，將維持駐韓美軍編制現狀，並強化戰備訓練。

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