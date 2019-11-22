有戴也「出人命」的保險套！　烏干達召回印度百萬個瑕疵品

▲爆出有問題的救生員牌保險套。（圖／翻攝自muvs.org）

記者楊庭蒝／綜合報導

慈善機構瑪麗·斯托普斯公司（Marie Stopes ）20日表示，每個月會向烏干達提供150萬至200萬個保險套，因為部分沒有通過品管測試，比起通過測試的更容易斷裂和破洞，目前已經召回發放的近百萬個保險套。斯托普斯烏干達分部主任塞京比（Carole Sekimpi）表示，如果有任何疑慮，都可以向分部反映。

烏干達是愛滋病毒感染率很高的國家之一，據聯合國愛滋病聯合規劃署統計，烏干達人在15歲到49歲中約有6％感染了愛滋病毒，其中女性受感染的比例比男性高，15到24歲的年輕女性愛滋病毒感染人數是年輕男性的2倍以上，目前約有140萬人感染愛滋病毒，光是2018年就有5萬3千人感染。

▲保險套可以有效減低愛滋等性病。（圖／免費圖庫pixabay）

烏干達國家藥品局（Uganda's National Drug Authority，NDA）表示，關於這2批出問題的保險套，每批約有33萬個，是由印度公司MHL Healthcare在2019年4月製造，有效日期到2024年4月的救生員牌（Life Guard）保險套。

塞京比19日表示，救生員牌保險套向來嚴控品質，但最近這2批卻沒有達到要求的標準，未來一定會採取一切措施，確保產品達到「最高標準」。