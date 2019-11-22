先探／軟板廠同泰　營運拐點到了

十一月起本業有望獲利，揚州廠營運穩健、東二廠與載板廠虧損持續縮小，明年有望季季賺錢，全年ＥＰＳ二～三元。

文／李純君

老字號軟板廠同泰轉機將再度浮現！受惠於旗下揚州廠營運績效重新顯現，加上大客戶三星的力挺，同時順利躋身大陸國家標案供應商，不只二○一九年十一月起本業單月獲利，也將在第四季再度繳出單季本業獲利成績單，其後也將重回昔日的穩健獲利軌道，法人圈更預期，明年每股淨利有望達到二～三元。

同泰為本土主要的純軟板廠，大家較熟悉的部分，主要是因為同泰是三星手機無線充電軟板的供應商，並產出ＬＥＤ用載板，但近年來，受到華映等台灣面板業者營運不佳、大陸客戶採購上的國產化，以及同泰旗下原先最賺錢的揚州廠營運績效不如預期、載板產線未達規模效應等衝擊，近年來績效不彰，持續虧損。

請繼續往下閱讀...

兩大虧損源對症下藥

眼見經營績效不佳，同泰的經營團隊遂啟用一連串的改革策略，努力重新推回成長軌道；首先在體質上，大刀闊斧改革，找回昔日揚州廠的主要團隊在今年五月回鍋，重掌揚州廠兵符，致力於強化內控、調整產品組合，降低原物料成本，將單月損平點自一．四億台幣，降為八五○○萬台幣，並順利自今年七月起開始獲利，也成為同泰旗下目前最賺錢的廠區，預期今年該廠區至少可以獲利。

而同泰揚州廠自動化產線比例為四到五成，主要生產單面與雙面軟板，月產能四萬三千米，除了供貨三星前二代的智慧手機，S9和S10的手機內建無線充電用軟板外，三星下一代的S11用手機無線充電軟板訂單也到位，今年底前量產出貨。另外在手機用面板部分，同泰也早躋身Oppo與Vivo等陸系大品牌廠商的供應鏈中，具備車電題材，供應車載面板用軟板。此外，後續該廠區營運上的亮點，美系手機Google Pixel 4無線充電用的軟板，同泰是獨家供應商。

換言之，同泰旗下揚州廠經營績效顯現，加上大單持續加持，公司透露，目前早已滿載，後續營運績效相當樂觀，且該廠區更是同泰整個公司目前最賺錢的廠區。

再者，就是來討論同泰目前旗下的兩大虧損源，東二廠區與ＬＥＤ載板廠區；前者，原先主要供應大陸華映軟板，但台灣華映倒閉後，該廠區單月便損失至少約四千萬台幣的營業額。至於ＬＥＤ載板業務方面，目前主要訂單源自國內ＬＥＤ封裝龍頭與影像感測器封裝大廠勝麗，惟現階段未達規模經濟，效益難以顯現，因此如何將兩虧損廠區帶入獲利，這一年多來相當考驗同泰經營團隊的智慧。

歷經近一年的努力，首先在接單部分，同泰順利成為中國大陸電網標案中的ＲＦＩＤ用軟板的獨家供應商，以業界評估三年約近億個模組的需求，此訂單可望再度拉高揚州等軟板廠區的稼動率。第二，在輕薄短小趨勢下，軟硬結合板市場大開，惟現有軟硬結合板供應商產能均有限，同泰順利搶下某大廠代工訂單，提供軟板給對方壓合製成軟硬結合板。在此兩大訂單開始自今年第四季起逐步到位後，整體軟板產線利用率將逐步上揚，補上因華映倒閉致使的營業損失。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2066期》便利商店及各大書店均有販售

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載