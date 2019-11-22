　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／軟板廠同泰　營運拐點到了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

十一月起本業有望獲利，揚州廠營運穩健、東二廠與載板廠虧損持續縮小，明年有望季季賺錢，全年ＥＰＳ二～三元。

文／李純君

老字號軟板廠同泰轉機將再度浮現！受惠於旗下揚州廠營運績效重新顯現，加上大客戶三星的力挺，同時順利躋身大陸國家標案供應商，不只二○一九年十一月起本業單月獲利，也將在第四季再度繳出單季本業獲利成績單，其後也將重回昔日的穩健獲利軌道，法人圈更預期，明年每股淨利有望達到二～三元。

同泰為本土主要的純軟板廠，大家較熟悉的部分，主要是因為同泰是三星手機無線充電軟板的供應商，並產出ＬＥＤ用載板，但近年來，受到華映等台灣面板業者營運不佳、大陸客戶採購上的國產化，以及同泰旗下原先最賺錢的揚州廠營運績效不如預期、載板產線未達規模效應等衝擊，近年來績效不彰，持續虧損。

請繼續往下閱讀...

兩大虧損源對症下藥

眼見經營績效不佳，同泰的經營團隊遂啟用一連串的改革策略，努力重新推回成長軌道；首先在體質上，大刀闊斧改革，找回昔日揚州廠的主要團隊在今年五月回鍋，重掌揚州廠兵符，致力於強化內控、調整產品組合，降低原物料成本，將單月損平點自一．四億台幣，降為八五○○萬台幣，並順利自今年七月起開始獲利，也成為同泰旗下目前最賺錢的廠區，預期今年該廠區至少可以獲利。

而同泰揚州廠自動化產線比例為四到五成，主要生產單面與雙面軟板，月產能四萬三千米，除了供貨三星前二代的智慧手機，S9和S10的手機內建無線充電用軟板外，三星下一代的S11用手機無線充電軟板訂單也到位，今年底前量產出貨。另外在手機用面板部分，同泰也早躋身Oppo與Vivo等陸系大品牌廠商的供應鏈中，具備車電題材，供應車載面板用軟板。此外，後續該廠區營運上的亮點，美系手機Google Pixel 4無線充電用的軟板，同泰是獨家供應商。

換言之，同泰旗下揚州廠經營績效顯現，加上大單持續加持，公司透露，目前早已滿載，後續營運績效相當樂觀，且該廠區更是同泰整個公司目前最賺錢的廠區。

再者，就是來討論同泰目前旗下的兩大虧損源，東二廠區與ＬＥＤ載板廠區；前者，原先主要供應大陸華映軟板，但台灣華映倒閉後，該廠區單月便損失至少約四千萬台幣的營業額。至於ＬＥＤ載板業務方面，目前主要訂單源自國內ＬＥＤ封裝龍頭與影像感測器封裝大廠勝麗，惟現階段未達規模經濟，效益難以顯現，因此如何將兩虧損廠區帶入獲利，這一年多來相當考驗同泰經營團隊的智慧。

歷經近一年的努力，首先在接單部分，同泰順利成為中國大陸電網標案中的ＲＦＩＤ用軟板的獨家供應商，以業界評估三年約近億個模組的需求，此訂單可望再度拉高揚州等軟板廠區的稼動率。第二，在輕薄短小趨勢下，軟硬結合板市場大開，惟現有軟硬結合板供應商產能均有限，同泰順利搶下某大廠代工訂單，提供軟板給對方壓合製成軟硬結合板。在此兩大訂單開始自今年第四季起逐步到位後，整體軟板產線利用率將逐步上揚，補上因華映倒閉致使的營業損失。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2066期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
快訊／孫安佐發聲了！　6點聲明反擊「米砂墮胎」
11月連2起「除濕機自燃」燒毀房屋！召回型號看這裡
現職警列不分區立委！妻是超正女醫…彎腰看診露邪惡陰影
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／軟板廠同泰　營運拐點到了

不是「0 鴨蛋」是「金蛋」！台商資金匯回真金白銀　匯回金額破150億元

商業周刊／營收跌股價卻漲55％　輝達最佳CEO轉型做對什麼？

商業周刊／阿里巴巴香港再上市　一石三鳥好處拆解

美時傳捷報！　旗下孫公司減肥新藥在韓國上市

10月新承做房貸利率維持低點　央行：買房自住為主利率波動小

包租公也能安養信託！兆豐銀推「留房養老」安養信託

視障者用網銀、APP轉帳被拒　顧立雄要求銀行明年6月要建置完成

台商回流「係金A！」 八家中小企業投資逾25億元擴產拚經濟

中鋼挺下游調降明年Q1盤價　以期提升內外銷接單能量

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

先探／軟板廠同泰　營運拐點到了

不是「0 鴨蛋」是「金蛋」！台商資金匯回真金白銀　匯回金額破150億元

商業周刊／營收跌股價卻漲55％　輝達最佳CEO轉型做對什麼？

商業周刊／阿里巴巴香港再上市　一石三鳥好處拆解

美時傳捷報！　旗下孫公司減肥新藥在韓國上市

10月新承做房貸利率維持低點　央行：買房自住為主利率波動小

包租公也能安養信託！兆豐銀推「留房養老」安養信託

視障者用網銀、APP轉帳被拒　顧立雄要求銀行明年6月要建置完成

台商回流「係金A！」 八家中小企業投資逾25億元擴產拚經濟

中鋼挺下游調降明年Q1盤價　以期提升內外銷接單能量

2019吊車展來啦！免費搭吊籠升30米高空　還有1600噸神秘巨車首亮相

逃亡20年主持節目住千萬豪宅　法籍殺人夫妻檔西非落網　

Krystal青龍獎「秀晶胖了」登熱搜　隔天現身⋯網秒懂：只能是Cody的錯！

不怕溼答答！汪穿「低底盤雨衣」踏水　網萌暈：賣魚的嗎

不滿「英屬媒體」高規格抹黑　高美蘭4點聲明辭職：追殺至此，不寒而慄

馬大偉運彩解盤／NBA 火箭@快艇　挺莊買小分

美軍「伯克級」驅逐艦南海自由航行　耿爽譴責：擅闖領海損害中國主權

北京公安局首批6隻複製警犬服役　總隊長主持入警儀式

韓男逼鄰居寵物貓吃洗滌劑再殺　法官重判6月刑期

基隆泛綠完成整合！前議員陳志成退出立委選舉　蔡適應：感謝

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

財經熱門新聞

哈日族哭哭！日圓飆至三周新高　換新台幣5萬少1張晴空塔門票

2019年第一猛股一天暴跌98%

外送員車禍送命罰太輕　勞保局下午說明

華銀員工好過年　年終上看5個月

影／5G 概念股名單看過來　達人提醒爆紅股別追高

「加油等一等！」下周油價出爐　柴油可望調降1角

千元定期定額獲廣大迴響　小資族無痛投資爆發成長

別跟財神爺擦身而過！7、8月發票千萬獎4張未領　30元買App是你？

謝金河：港股出現2顆超級大地雷

英特爾CPU缺貨嚴重　AMD趁勢搶市

蘋果加入英特爾行列　怒告軟銀旗下「專利蟑螂」

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

龍巖再賣彰銀持股2.9萬張！獲利2.52億元　還有5.3萬張等著賣

鴻海投資台灣說到做到！　境外匯回資金70億元到位

更多熱門

相關新聞

先探／5顆評價私房股

先探／5顆評價私房股

台股近期雖偶有震盪，不過在外資力挺權值股，加上整體成交量能持穩下，盤面多頭格局依舊明確，中小型股選股方向，主要架構在財報、展望與籌碼。

先探／蘋果重返榮耀

先探／蘋果重返榮耀

江文勝：美中啟動「愛台」競賽

江文勝：美中啟動「愛台」競賽

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

先探／ＴＷＳ題材　多頭列車鳴笛

先探／年底行情重點分析

先探／年底行情重點分析

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

熱騰騰2020年星座運勢來了

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面