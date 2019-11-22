快替偶像應援！BLACKPINK「全身版」貼圖上線　珍稀全身版等你收藏

▲Blackpink大版面LINE貼圖 。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa四位成員所組成的「BLACKPINK」成軍3年，極具個性的風格以及舞台魅力，擄獲廣大粉絲芳心，魅力橫掃整個音樂圈。不只4月出的迷你專輯主打《Kill this Love》MV榮獲Youtube「2019年全球觀看次數最多的音樂錄影帶」第七名，半年內突破6億次觀看外，團員Lisa、Jennie近日也分別拿下「亞太區百大最帥最美臉孔」第一名以及第三名，瘋狂的魅力加上百變的造型，每天都不斷狙擊粉絲的心臟。

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▲Lisa奪下「亞太區百大最帥最美臉孔」第一名。（圖／翻攝自微博／TCCAsia）

而在13號《TIME》也公布BLACKPINK入選「TIME 100 NEXT 2019」，在Youtube頻道上有3,100萬訂閱，是全球音樂團體的最高數，不只MV《DDU DU DDU DU》獲得10億次觀看，總共擁有18支超過億萬點閱的影片，這些都歸功於BLIИK的幫忙。

雖然沒辦法每天見到心愛的偶像，但別擔心，「BLACKPINK LINE大貼圖」9月21日就上線囉！有別於一般韓星團體的LiINE貼圖，多以大頭照、Q板貼圖為主，這次推出的BLACKPINK LINE大貼圖主打「大版面」全身照，不只讓團員的魅力更出眾，也可以近距離欣賞到團員臉上細膩的表情，從個人照、雙人照，甚至是4個人的團體照應有盡有，總共24張貼圖可以使用，不管是想要獨自收藏，或是同時擁有，只要購買就可以一次大滿足。

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▲ 這次推出的大貼圖是一般貼圖的2倍大，想要推坑朋友追BLACKPINK就趁這一波！

至於這些貼圖的使用時機呢？可以用團員們豐富的表情，向朋友們表達情緒，例如生氣時就使用一張智秀7pupu的貼圖，向朋友說「我現在生77囉」；或是使用Rose’可愛的哭哭臉，向朋友求饒；甚至還有許多團員的雙人照，超大貼圖不僅超級吸睛，BLIИK還可以趁機向朋友介紹BLACKPINK的成員，讓更多人陷入她們瘋狂的魅力中，快一起用「BLACKPINK LINE大貼圖」攻佔整個朋友圈吧，替喜歡的偶像應援。

▼24款BLACKPINK LINE大貼圖一次擁有，BLIИK絕對不能錯過。