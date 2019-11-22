雪梨歌劇院再度因煙霾「消失」　澳州野火燒光400棟房子

▲澳洲東南部一天發生將近200場野火。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

澳洲東南部夏天、秋天是野火盛行的季節，而今年提前進入野火季，平均一天發生近200場的山火。雪梨歌劇院一度遭煙霧籠罩「被消失」，近日因空氣品質超過「危險」等級，再度隱沒在有毒煙霾中。野火也逐漸往澳洲更南部、更西部的地區擴散，維多利亞州21日宣布進入「紅色警戒」，火勢的蔓延可能無法有效控制。

澳洲政府向維多利亞州（Victoria）實施全面的禁火令，預計接下來的氣溫可能會達到攝氏40度，並警告居住於高危險地區的民眾迅速撤離。「紅色警戒」（Code Red）代表最嚴重的野火等級，一旦開始起火燃燒，火勢將會迅速蔓延，無法有效的控制。

澳洲目前已經有超過3個州陷入野火中，威脅超過數千人的性命。野火加上強風的吹襲，已經燒毀約250萬英畝（約100萬公頃）的農田和林地，摧毀將近400多棟房屋。且澳洲持續乾燥的氣候，也可能引發更多新的野火產生。

▲澳洲新南威爾士州今年野火季所延燒的範圍，為25年來最大。（圖／路透）

在澳洲新南威爾士州（New South Wales）仍有60多場大火在等待撲滅，造成的煙霧已經籠罩在雪梨上空超過一周，且空氣汙染已經達到「危險」等級的5倍，雪梨歌劇院也再次隱沒在煙霧中。衛生局環境衛生主管布魯姆（Richard Broom）也表示，請民眾不要長時間停留在戶外。

澳洲中南部的南澳州（South Australia）因為是處於風險區，先前遭「預防性斷電」的地區已經恢復供電。但州政府也表示，「雖然威脅程度相對較低，但依然不排除有發生火災的風險。」