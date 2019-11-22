房價1字頭住雙北　2323年「三鶯線」通車...房仲看好增值！

▲三鶯線預計於2023年底完工，可望助長鶯歌房市買氣。 （圖／張文玠攝）

圖文／周刊王

記者開車從台北車站出發，經環河快速道路和國道3號，約莫40分鐘抵達鶯歌。假日的陶瓷老街人聲鼎沸，但只要步行5分鐘，就能來到遠離喧囂的建國路住宅區，這裡也能找到房價每坪1字頭的房子。

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▲鄰近鶯歌陶瓷老街的建國路住宅區，也能找到房價每坪一字頭的房子。（圖／王永泰攝）

中信房屋鶯歌建國加盟店業務主任鄭安忠，帶記者來到「建國名園」5樓，「這間屋齡26年的中古屋，2加1房的格局，總坪數30.94坪，開價698萬元，每坪22.56萬元，可議價到1字頭。」鄭安忠說。



▲建國商圈生活機能完善，不乏房價每坪一字頭的中古屋。（圖／王永泰攝）

目前鶯歌中古屋每月成交6到8件，平均每坪16至18萬元，建國商圈的行情稍高，每坪約18至19萬元。

鄭安忠表示，「建國商圈的生活機能完善，走路3分鐘到鶯歌國中、國小，10幾分鐘就到傳統市場和超市，附近還有三鶯之心藝術特區及永昌公園等綠地。三鶯二橋通車後，往新莊、板橋、迴龍、三峽和土城都很方便。」



▲三鶯線通車將帶動鶯歌房市上漲。（圖／王永泰攝）

「未來三鶯線通車後，走路不用10分鐘就到國華站。」因此，鄭安忠看好此區的房價。三鶯線行經土城、三峽與鶯歌，預計2023年年底完工，日前又經行政院核定延伸到桃園八德段，銜接桃園捷運綠線，串聯高鐵及桃園機場。

鄭安忠說，不少屋主惜售，一邊收租金、一邊等捷運通車後的增值效應。「若月租1萬2000元，年租14.4萬元，以600萬房價估算，租金報酬率2.4%，比銀行定存好」。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，鶯歌到台北市中心比較遠，且三鶯線通車還早，若想沿著三鶯線買房，須考慮工作與生活圈，「交通建設對市場信心及買氣有幫助，對房價是否有幫助，則要視整體房市而定。」

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