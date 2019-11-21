兩敗俱傷！APEC企業領袖眼中熱門投資區域　中美擠出三名外

▲中美貿易戰仍在談判之中。（圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（21）日《2019 APEC企業領袖調查報告》，報告顯示今年亞太企業領袖眼中熱門的投資經濟體排名中，有36%企業領袖看好中國大陸、33%看好美國，分別排名第6名與第8名，卻是自2015年調查以來，首次擠出前三名外。

根據2019 APEC企業領袖調查報告顯示，今年亞太企業領袖眼中的熱門投資經濟體，由越南(占比44%)再度蟬聯冠軍，接著依序為澳洲(39%)、新加坡(38%)、泰國(36%)、印尼(36%)、中國(36%)、日本(34%)、美國(33%)、香港(31%)、加拿大(29%)。值得注意的是，這是自2015年調查以來，中國和美國首次未進入前三名。

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資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，在這份報告中，可看到企業開始重新考慮新的跨國布局策略，並更加關注新貿易規則帶來的新風險，不確定的貿易環境削弱了美國和中國大陸的相對吸引力；相對地，越南和澳洲等國則從中獲益。

《2019 APEC企業領袖調查報告》由PwC進行調查，調查期間為2019年6月至7月，調查對象為來自 APEC 21個會員經濟體中的1,014位企業領袖。