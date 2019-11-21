減稅紅包有利庶民？還是圖利有錢人？財政部一張表讓你秒懂

▲減稅紅包到底有利於一般民眾還是圖利有錢人，財政部今日說分明。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨團今（21）日召開記者會，指出實施所得優化制度的減稅利益集中在高所得一事，財政部晚間發布說明，並且以「107年度綜合所得稅個級距申報戶稅負分析表」一張表來說明，減稅紅包多嘉惠於稅率級距在20%以下的民眾，且所得愈低者，減稅幅度愈大。

國民黨黨團召開「蔡政府靠攏財團，減稅補助騙小民」記者會，其中國民黨團總召曾銘宗指出，菜政府為了營造減稅全民稅賦負擔政績，去年2月通過所得減稅方案，包含四大扣除額包含標準扣除額從9萬提高到12萬元（夫妻則是18萬提高到24萬）；薪資扣除額從12.8萬元提高到20萬，今年民眾報稅可能真有感。

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但是實際上，蔡政府沒告訴大家的是，去年實施減稅方案，一般家庭平均減少1萬3900元，但是減稅1億元元以上的有10名、5000萬到1億元的有13名、2000萬到5000萬有46名、1000萬到2000萬有122名，這些人減稅更有感。曾銘宗說，看似照顧一般民眾減稅大約只有1萬多元，但是財團富人減稅的額度，從千萬元到上億元，更是嘉惠有錢人。

財政部表示，國民黨團所出示的資料，屬於104年的申報估算資料，但是就去（107）年度申報資料（今年5月報稅）的減稅利益中低所得者的減幅，大於高所得者；加上所得成長等因素，適用30%及40%稅率者，稅賦負擔反而有增加的趨勢。加上財政部的稅制優化方案主要的修正重點在於調高4大扣除額及股利所得二擇一的方式，是今年報稅時首次適用，民眾普遍都是正面的回應。就107年度申報綜所稅的情形來看，減稅紅包有三大結果：

▲財政部公布去年度綜所稅（今年5月報稅）的申報情形，讓民眾明白到底減稅紅包所產生的效果是集中在哪個級距與族群。（圖／財政部提供）

一，整體申報戶部分較106年度減少，稅率愈低者減稅幅度愈大：各級距所得都比106年成長，但因為稅制優化方案適用稅率較低者(20%以下)稅負呈顯減少情形，且稅率愈低者稅負下降幅度愈大，稅率0%者減稅幅度84%、稅率5%者減稅幅度54%、稅率12%者稅率幅度21%、級距20%者，減稅幅度5%。

二，4項扣除額調整，平均每戶減稅1.39萬元：根據計算單身者年薪40.8萬元、雙薪家庭年薪81.6萬元、四口之家（家裡有2個5歲以下的小孩）年薪在123.2萬元以下，都不需要繳稅。財政部統計，調高4項扣除額稅收減少數為393億元，應繳稅申報戶每戶減稅大約1.39萬元。

三，股利所得可以二擇一（併入綜合所得或者分離課稅）：財政部107年取消兩稅合一，改採二擇一的方式，包含股利併入綜合所得，但股利的8.5%、最高8萬元可以抵減；另外就是分離課稅28%。

根據財政部統計，有353萬戶（99%）選擇併入綜合所得，且稅負比起106年減少幅度達17%，顯示中低股利所得者可從稅制優化方案中享受到減稅的利益。