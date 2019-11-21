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鴻海投資台灣說到做到！　境外匯回資金70億元到位

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▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（21）日宣布，本月董事會決議將海外發展成果匯回投資台灣，首階段70億元已經全數到位，用來投資亞太電信，展現在台灣推動5G研發的決心。

鴻海表示，集團在台灣發展5G電信設備建置的相關資本支出，包括Access設備，像是eNodeB Equipment, Small Cell/Repeater, Civic work、網路核心設備 CS, PS, MME, NM，以及機房/基站等相關硬體設備，並進一步開發更符合電信運營商所需的下一代通信網路軟硬體設備，提升台灣在網路通訊設備的研發水準。

鴻海指出，本次資金匯回依循政府專法，相關投資案申請取得經濟部工業局核准及NCC同意，金流過程也配合中央銀行針對短期資金移動規定，請承作銀行協調分不同日期分批結匯，減緩對匯市的衝擊。

請繼續往下閱讀...

鴻海進一步指出，過去幾年集團一直將台灣作為發展5G的重要試驗場所，特別在於「企業專用網路」及「應用與服務」兩大部分，從連線管理、資料傳輸，到邊緣運算、大數據分析、AI智慧分析與決策，形成5G產業生態系。

鴻海強調，未來集團將結合旗下事業體的研發及製造實力、網路運營、系統集成商及軟體應用開發商等資源 下，加速物聯網生態系統發展。

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