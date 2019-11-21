全家攜手韓最大炸雞bb.q CHICKEN開餐廳　靠1100萬會員搶攻餐飲業7775億大餅

▲全家便利商店旗下關係企業「全家國際餐飲」引進韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，導入首間旗艦餐廳店型，今(25)日插旗「慶城街1號」複合式商場。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

全家便利商店拓展餐飲版圖再下一城。全家旗下首間韓式炸雞旗艦餐飲今（21）日開幕，全家國際餐飲董事長吳勝福表示，將攜手韓國GENESIS BBQ集團計劃於一年內在六都拓點，並將開發專門處理外送訂單的店型，以1100萬會員撐腰，搶攻餐飲業7,775億元的市場大餅。

看準韓流熱潮持續發威，全家便利商店旗下關係企業「全家國際餐飲」，引進韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，導入首間旗艦餐廳店型，今天插旗南京復興商圈的「慶城街1號」複合式商場正式開賣。

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全家國際餐飲董事長吳勝福表示，早在建置「全家＋bb.q CHICKEN」複合店時，內部就已經評估開設旗艦餐廳，經過市場測試發現，國人對韓式炸雞接受度高，特別是在都會區的商辦、車站商圈，因此首間旗艦站選擇落腳在北市南京復興商圈。

▲全家國際餐飲董事長吳勝福(左三）表示，bb.q CHICKEN展店計畫除以進駐六大都會區為第一階段目標，未來也將啟動外送服務。（圖／全家提供）

針對展店規劃，吳勝福指出，bb.q CHICKEN展店計畫以進駐六大都會區為第一階段，預計一年內達成目標，待營運穩定後將取經韓國bb.q CHICKEN成熟的外送knowhow啟動外送服務，並將開發專門處理外送訂單的店型。

全家指出，bb.q CHICKEN旗艦餐廳鎖定25至40歲瘋韓流的女性上班小資客群，以超過50種餐點，組成適合姊妹淘揪團爽嗑的多人共食餐點組合，滿足下班周末的聚餐需求，平均客單價落在450至500元間。

「全家國際餐飲」目前旗下品牌包含以日式米食、日常用餐型態為主的「大戶屋」及以西式排餐、休閒聚餐為主「沃克牛排」，第三品牌bb.q CHICKEN加入後，總店數達42店，年營收合計約10億元。

全家便利商店表示，目前全家已有1,100萬會員，未來可望透過會員制整合，在便利商店與餐飲間的會員點數將能共通共用，目前已在著手進行大戶屋的系統串接，未來會員將能使用全家自有支付Fami Pay在餐廳結帳，或是使用超商App點數來折抵部分消費，打造支付生態圈。