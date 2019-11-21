獲利水噹噹！華銀員工好過年　年終獎金上看5個多月

▲華南銀行總行大樓（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

公股銀行拚幸福企業，紛紛宣布明年的福利！華南銀行今日表示，員工明年除了年度加薪幅度外，還有專業、主管晉升加薪等；加上華南銀金獲利良好，所以年終獎金可望超過5個月，讓華南銀員工好過年。

根據華南金所公布的獲利，今年累計至10月，累計稅後純益為139.86億元，EPS為1.15元，較去年同期，華南金也多賺了11.89億元，獲利表現也相當亮眼。

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華南金旗下的主要子公司華銀，今年截至10底稅前盈餘達155.56億元，距離今年目標僅差一步距離，非常有機會達標，甚至超額

根據了解，華銀的年終績效獎金分為兩部分，一部分是固定的1.5個月，其餘機動的績效獎金，依照前一年度的獲利與員工表現給予，若今年華銀可以達到目標甚至超額的話，員工的年終獎金就有機會荷包滿滿。華銀主管透露，如果今年的獲利情況良好，過去平均年終獎金平均4.6個月，甚至超過原本的目標，就有機會是過去的1.2倍，所以上看5個月以上。

華南金控今（21）日舉辦「第四屆華南金控融科技創新競賽」總決賽暨頒獎典禮，華南金董事長張雲鵬致詞時表示，今年也延續往年獎勵政策，提供決賽團隊成員三年內免筆試，通過面試即可進入集團的機會，目前藉由此管道進入到華南銀行已經有35人。

而華南銀行預計明年大舉徵才400到500人，主要目的是因應嬰兒潮退休，加上華銀對於李專人才求才若渴，所以理專占比約一半左右，一般行員的起薪大約有3萬6000元以上。