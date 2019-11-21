訊聯推動「數位會員計劃」　搶攻幹細胞、基因檢測商機

▲訊聯生技成立20週年。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

訊聯生技（1784）成立20週年會員數達120萬，今（21）日邀請到王建民做為客戶代表，共同揭開「數位會員計劃」，未來將運用數位平台，提供會員即時精確資訊，訊聯生技董事長蔡政憲表示，數位會員計劃將是訊聯建置數位服務的第一步，目標滿足從0到100歲的全齡健康需求。

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▲訊聯生技董事長蔡政憲。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡政憲分享，這次邀請到為世界12強棒球賽鼓舞新生代投手的王建民，主要是10年前訊聯為他的孩子儲存臍帶血和基因檢測，現在隨著《特管辦法》開放六大自體細胞治療，也能為中壯年的王建民儲存自己的成人細胞。

▲訊聯生技推動「數位會員計劃」，左起為王建民、訊聯生技董事長蔡政憲。（圖／記者姚惠茹攝）

根據教育部體育署統計107年運動人口已上升到83.1%，但退化性關節炎盛行率也有15%，約每6.5人就有1人，王建民表示，以前在國外聽過幹細胞治療，對關節修復有幫助，現在《特管辦法》鬆綁，台灣也可以，所以就決定儲存自己的脂肪幹細胞，為未來預做準備。

▲訊聯生技推動「數位會員計劃」。（圖／記者姚惠茹攝）

台灣運動醫學醫學會理事沈靜茹表示，10年前訊聯為王建民做過全基因體定序檢測，證明他擁有肌肉爆發力的運動基因，現在訊聯旗下創源生技推出的「預知因」基因檢測，提供包含恢復力、肌肉量、心律反應、攝氧效率、脂肪代謝速率及受傷風險等多元檢測內容，可為運動員做好鍛鍊規劃。