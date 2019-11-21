壽險公司搶買債券ETF　境內基金規模睽違10年再度超越境外基金

▲根據金管會統計，截至10月底，境內、外基金檔數共有1,999檔，規模達7.45兆元。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

壽險業大舉搶進債券ETF市場，境內基金到今年10月底為止規模3.86兆元，首度超越境外基金的3.59兆元，一舉創下2009年12月以來境外基金再度超越境外基金規模，金管會證期局對此表示，壽險公司今年買進債券ETF是一大原因外，國人理財觀念改變，開始有長期投資的意識。

根據金管會證期局統計，到今年10月底為止，境內、外基金檔數共有1,999檔，規模達7.45兆元，其中境內基金為969檔，規模為3.86兆元，境外基金則有1,030檔，規模為3.59兆元。

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不過，從今年8月開始境內基金正式超越境外資金，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，壽險公司受海外投資額度有所限制，轉而買進債券ETF是一大原因外，國人理財觀念改變，開始有長期投資的意識。

至於基金成長較快的類型，蔡麗玲說，指數型基金、股票型基金、貨幣市場型基金及固定收益型基金都相當受歡迎，其中指數型和股票型今年表現都不錯，而單一基金規模最大的仍是貨幣市場型基金，規模達500至600億元。

此外，為避免壽險業包下整檔ETF債券，金管會今年出手管理，要求已發行的、高集中度的債券ETF，必須提出改善計畫給證期局，在半年到1年內，單一投資人要降到7成以下；另針對新掛牌的債券ETF，要求單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成。