日盛投顧：台股維持高檔震盪整理　長線布局著重三大面向

▲ 日盛投顧總經理鍾國忠。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

2019年近入尾聲，針對台股第四季與2020年如何表現、如何投資，日盛投顧總經理鍾國忠指出，台股接下來將能維持高檔震盪；明年高點預估在12000點，著重布局的產業可以放在塑化、5G、運動製造以及財報表現佳的企業。

鍾國忠表示，相較上証、韓國指數在年線附近，港股在年線以下，台股、日經指數都在年線之上，而日本的乖離大約7%左右，台股則是有8.3%，顯示台股在亞股中表現相對強勢。

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鍾國忠指出，台股第四季仍能維持高姿態震盪，而面對下周MSCI調升A股權重、外資聖誕節前出現年度調節的賣壓影響下，大盤沒有大量動能衝高，走勢比較偏向高檔穩定。另外他也認為，在10月台股創下11,668點高峰後，有拉回三波修正，後市落在11000~11200點附近的位置也合理。

鍾國忠也以2000年以來台股走勢數據作分析。股市在第一季、第二季、第三季，也就是連三季都上漲的情況，20年來共出現四次，在此情況下，第四季續漲的例子就有三次，機率達75%。

另外，因第二季是一年當中上漲機率最低的季節，這20年來第二季漲上的紀錄有八次、其中第四季續漲的次數則有七次，機率達87.5%。而過去20年來，單看第四季上漲機率也有68%，綜合以上三項，鍾國忠認為台股第四季仍能維持上漲趨勢。

▲ 明年高點預估會在12000點。（圖／pixabay）

而在明年展望部分，鍾國忠認為，明年高點預估落在12000點，走勢則可能市在第一季見高，第二季因遇到電子產業淡季、節稅年報效應拉回整理，在10180~11600點區間修正，再來就是下半年5G新機陸續上市，台股有可能再上去挑戰到12000點。

在投資布局方面，鍾國忠指出，現階段短線布局可以著重在穩健的金融股與傳產龍頭股。長線布局部分，他特別提及可以關注塑化類股，因在過去10年經驗當中，塑化類股很少連跌兩年，今年已經跌了7、8%，因此明年有誘因看漲，其中又以PVC的台塑比較好，芳香烴的台化需要再觀察，台塑化油品表現可能沒那麼強，而南亞就要看記憶體的南科表現如何。

日盛團隊也針對明年整理了「精選投資組合」，名單中包含電子股的華通、聯茂、台積電、聯發科、瑞昱、聯詠、穩茂；傳產股得力、寶成，以及財報表現佳的漢唐、高成長的中租-KY等。

另一方面，針對明年5G延伸應用發展，他們也看好PCB族群，包含欣興、耀華、甄鼎-KY、台郡、聯茂、台耀、台光電等；面對將到來的東京奧運，看好可以帶動聚陽等運動產品供應鏈明年會有所成長與表現。