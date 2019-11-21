被求償千億！蘋果加入英特爾行列　怒告軟銀旗下「專利蟑螂」

▲蘋果稱，Fortress「一連串妨害性的訴訟行為」已使蘋果被迫付出訴訟成本並挪用本應投入創新活動的資源而遭受經濟損失。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果（Apple）與英特爾（Intel）周三（20日）向軟銀集團（SoftBank Group）旗下的投資管理公司「Fortress Investment Group」提告，指控該公司大肆收購專利卻不生產科技產品，是為向其他企業提出侵權訴訟並索取高額賠償金並阻撓科技公司的發展，稱此舉以違反美國反壟斷法。

軟銀集團於2017年以33億美元收購投資公司Fortress，截至目前為止，該公司以收購了上千件的美國高科技相關專利。日前Fortress提告英特爾，稱自2011年來英特爾生產的每款處理器都侵犯了Fortress自恩智浦半導體（NXP Semiconductors）獲得的專利權。

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對此，英特爾於上月向加州北部地區的聯邦地方法院對Fortress提出反壟斷訴訟，「Fortress試圖扭轉公司業績，使其符合軟銀的投資額，而該公司採用的一種方式就是加大對專利權的主張。」英特爾稱，該公司提告是「了結束由Fortress所有或持有經營權之企業的反壟斷專利囤積行為。」據路透報導，稍早蘋果加入這起了由英特爾發起的反壟斷訴訟，一同向加州北區地方法院重新提告。

英特爾與蘋果表示，Fortress不斷累積專利的主要目的，就是要控告科技業者，這已經違反了美國反壟斷法。蘋果在訴狀中寫道，Fortress「一連串妨害性的訴訟行為」已使蘋果被迫付出訴訟成本並挪用本應投入創新活動的資源而遭受經濟損失。據蘋果的說法，與Fortress有關的公司已向其提起了至少25項訴訟，並要求蘋果賠償26億至51億美元（約新台幣800億至1570億元）。

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