境內外基金一次看　基金資訊觀測站首破百萬瀏覽人次

▲今年1月16日上線的基金資訊觀測站，截至10月底，整體瀏覽人數達103.6萬人，正式突破百萬人次關卡。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為因應投資人及時取得投資基金相關資訊的需求，集保結算所與投信投顧公會合作，共同規劃建置「基金資訊觀測站」，今年1月正式上線，並以視覺化圖示統計資訊，提供投資人簡單易懂的整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，大幅提升基金市場資訊的透明度；另據統計，到10月底為止，平台瀏覽人數首度突破百萬人次，較去年底成長149.6%。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，過去投資人查詢基金各項資料時，有關境外基金部分，必須登入集保結算所基金資訊觀測站查詢，而境內基金要到投信投顧公會官方網站查詢，另就境內基金公開說明書及財務報告書則要到證交所公開資訊觀測站查詢，投資人獲取相關資料並不方便。

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今年1月16日上線的「基金資訊觀測站」，投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢到境內外基金的整體資訊，包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據。

此外，「基金資訊觀測站」也提供所有境內外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資的輔助文件，更提供淨值漲跌幅資料排序，以及淺而易懂的淨值走勢圖供投資人查詢，大幅提升搜尋基金資訊的效率及便利性。

蔡麗玲也提及，2017年前尚未整合前，瀏覽人次僅11.45萬人，到了2018年3月整合境內外基金的平台上線後，全年上線人數達41.5萬人，而今年1月16日開始提供全新視覺化基金整合資訊平台後，截至10月底，整體瀏覽人數達103.6萬人，正式突破百萬人關卡。