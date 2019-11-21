3千多人放棄合法節稅20%機會！等不及12月就兌領4000元中獎發票　被多扣稅800元　

▲7、8月期統一發票中四獎的民眾，如果12月之後兌領，可以多賺800元。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部與媒體一再宣導，統一發票如果幸運對中四獎4千元，應延後到12月再領獎，可以節稅8百元，不過，財政部統計發現，還是有3千多人已經兌領，無法享受節稅優惠。至於這些人為何自動棄權？財政部透露，有一些人是外國人，無法逗留到12月，另一部份就是等不及的民眾，選擇先領。

這項官方提供的合法節稅小確幸，主要是因統一發票、彩券等中獎扣繳所得稅的門檻，已從2000元提高到5,000元，將自12月1日實施，所以，7、8月期發票如果中了四獎、獎金4000元，只要延到12月1日後兌領，就不用被扣稅20%，等於可以省稅800元。

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《ETtoday新聞雲》也曾在今年4月，以及9月搶先報導此一好康，提醒讀者留意，加上財政部也一再宣導，確實發揮了一定效果。

過去，每期統一發票開獎（一期2個月）中四獎的民眾大約是4萬多人，平均兌領大約2萬9000多人到3萬人，兌領率大約是七成左右。

但這一回，7、8月期的統一發票至今（11月21日），兌領率只有8%左右，明顯降低許多，顯示超過9成的民眾，都知道有這個好康，選擇延後領獎節稅。

財政部表示，由於四獎大多數只能在金融機構兌領，財政部在兌領窗口都有張貼提示，提醒民眾12月後兌領四獎，可以多800元。

不過，仍有3000人已經兌領獎金，財政部分析，一部分是外國人，逗留在台灣的期限有限制，所以無法多省800元稅金；另一部分確實是國內的民眾，放棄這800元稅金，先享受中獎的樂趣。

財政部再度提醒，7、8月期的統一發票領獎截止時間是在明年1月6日，所以中四獎的民眾，除了要延後領，更要記得把握時間及時領獎，避免錯失小確幸。

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