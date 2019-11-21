不爽輸三星！川普考慮豁免蘋果進口關稅　直呼：這不公平

▲川普（右）參觀德州蘋果電腦組裝工廠。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）20日與蘋果（Apple Inc）執行長庫克（Tim Cook）一起參觀蘋果位於德州的組裝工廠。川普在會後表示，他正在考慮是否要豁免蘋果在中國生產的產品關稅，因為蘋果主要的競爭對手三星（Samsung），其母國南韓和美國簽有貿易協議，所以沒有受到貿易戰影響，「我們必須把蘋果拉到和三星一樣的基礎上。」

今年9月，蘋果宣布將在德州奧斯汀（Austin）生產新一代的Mac Pro，而就在幾天前，美國政府也批准了蘋果提出的關稅豁免申請，共計15項產品中，有10項得到豁免，希望能藉此暫緩徵收更大範圍的電腦零組件關稅。而本月初，蘋果也再度提出申請，希望白宮能豁免Apple Watch、iPhone零組件與其他產品零件的進口關稅。

川普在參觀蘋果位於德州的Mac Pro組裝工廠時表示，美韓之間的貿易協議，讓三星可以免於徵收大筆關稅，「現在最大的問題就是，三星這間偉大的公司是蘋果最大的競爭對手，但事實上這不公平，因為我們和南韓有很棒的貿易協議，所以我們必須把蘋果拉到同樣的基礎上。」

蘋果20日也指出．他們為了響應川普的政策，已經開始在奧斯汀建立新園區，預計在2022年啟用，未來將雇用超過5000名員工，甚至是1萬5000名。

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