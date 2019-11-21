打工認識短髮學姐　他約家中吸貓「煮紅酒泡麵告白」...換來人生跑馬燈！

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▲男大生打工認識職場學姐，展開一連串高潮迭起的精彩劇情。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者黃君瀚／綜合報導

在愛情的世界裡，每個人都希望能遇到對的人，而在確認心意那一刻絕對是最緊張的剎那。就有網友約了打工認識的學姐到家中玩貓，同時煮了一道拿手的紅酒泡麵料理告白，得到的卻是一句「我不要」，瞬間看到了人生跑馬燈，好在最後結局大逆轉！

男科大生20日在Dcard貼文，表示最近剛到婚宴館打工，主管安排了一位可愛短髮學姐帶領學習大小事務。學姐是個很好的人，不僅耐心教學，也對他的表現很滿意，2人一起工作非常愉快，曖昧情愫就在若有似無之間萌芽。

有次男大生跟學姐閒聊偷偷套話問她有沒有男友，得到了否定的答案後，他勇敢的要了LINE，隨後2人感情急速加溫，「學姐善良聰明，但帶點小惡魔個性，兩人相處時總是逗弄我。」一天天過去，他心中的把握度漸漸提高，於是在暗中擬定了浪漫告白計畫，就只欠一個好的時機。

就在前幾天，學姐一如往常到他家吸貓，他趁著用餐時間到廚房大展身手。男大生拿出一瓶學姐最愛的紅酒，和一包他喜歡的泡麵，然後將紅酒加熱、丟入泡麵、灑粉攪勻，起鍋時一氣呵成，順暢到就像是演練了千百遍。

▲為了告白精心設計「融合」橋段，一是學姐最愛的紅酒，一是他喜歡的泡麵。（圖／翻攝Dcard）

他端著成品走出廚房來到心上人面前，唸出我想很久的台詞，「泡麵代表我，紅酒代表妳，雖然這兩者的結合不是完美的，卻是最適合的。希望妳吃了這碗麵，可以讓妳和我變成最合適的『我們』。」告白結束，學姐先看看了麵，再抬頭用面無表情的臉看著他，緩緩說出「我不要」。

那3個字猶如天打雷劈，他內心上演了無數小劇情，伴隨著自我質疑和懊悔，「我告白失敗了！」「一定是告白方式太智障了！」「一定是我哪裡搞砸了！」「一定是我太心急想要更進一步發展！」就在眼前首次跑過人生跑馬燈的時候，學姐噗哧一笑，語氣中帶有一點笑意，「我是說，我不要吃這碗麵。」

最後學姐喝了紅酒，他吃了那碗泡麵，故事的結局是2人在一起，還發生了兒童不宜的情節。峰迴路轉的劇情讓網友嘖嘖稱奇，「竟然這樣告白，這什麼爛梗（哏）」、「紅酒配泡麵也太有創意」、「剛吃了，其實這樣配不錯吃」、「先不囉嗦，我要去養貓了」、「查怎麼製作同樣的泡麵」、「學姐喝了紅酒，而你不只吃了泡麵。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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