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瑞銀看2020年亞太股票策略　投資人可留意4大領域「盈利是關鍵」

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▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 明年亞太股票投資策略，瑞銀建議，投資人可留意4大領域。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者紀佳妘／台北報導

2020年經濟情勢尚未明朗化，瑞銀投資銀行亞太股票策略師麥克勞德（Niall MacLeod）推估，2020年亞太股票投資的回報率低，但不尋常的是，有幾種可能出現的情況，股市回報率可能會比想像的高出許多。

瑞銀投資銀行發表最新亞太股票策略及經濟展望，預估2020年GDP增長率「先抑後揚」。另在貨幣政策將進一步寬鬆的情況下，債券收益率仍較穩。麥克勞德指出，在2020年下半年，經濟增長可望有所改善的背景下，這種「已去風險的」環境，通常有利於利潤和股市表現。

請繼續往下閱讀...

麥克勞德也說，在基準情景下，預計亞股（日本除外）每股純益（EPS）增長率為8%，低於市場預期的14%，但絕對估值將明年股市上漲空間受限在溫和的7%，預估日股回報率也相似。

不過，有幾種可能出現的情況，股市回報率可能會高出許多。從絕對估值或看來有些高，但相對估值看來更有吸引力，若是增長更高，加上收益率持續處於低點，都可能讓股市再創兩位數的回報率。此外，一旦貿易前景惡化，則可能導致股市跌至離衰退性水準更近的位置。瑞銀認為這些結果都有合理性、都是可能的，因此基準情景的信心低於平常。

展望明年亞太股票投資策略，瑞銀建議，投資人可留意4大領域，首先是更便宜的週期股，主要是材料和工業股，再者是進行「自助」的板塊，包括資本開支、成本及庫存自律等，第三是工廠搬遷的獲益者，最後為現金回報率高的板塊。

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