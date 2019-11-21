白宮與矽谷的一次短暫休兵！庫克攜川普視察蘋果Mac Pro組裝廠

▲川普（中）20日與庫克（右）一同視察位於德州奧斯丁的Mac Pro組裝廠。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）20日與蘋果執行長庫克（Tim Cook）一同前往該公司位於德州奧斯丁的Mac Pro組裝廠視察。外電指出，這趟參訪代表著白宮與矽谷短暫休兵，而川普與庫克兩人更出乎意料的建立起一段「兄弟情」（Bromance）。

川普20日與庫克一同視察位於德州奧斯丁的Mac Pro組裝廠，該工廠自2013年起便一直作為Mac Pro的總裝廠，行程最後，庫克也向川普贈送了一塊Mac Pro紀念牌，感謝其到訪。法新社報導，川普表示，就該國而言，庫克是個分常特別的人，並補充道，他做得非常「出色」。

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川普過去數度公開抨擊蘋果未能在美國製造更多產品，而這趟參訪讓川普有機會對製造業美言一番，至少，針對美國科技巨頭的抨擊會稍微消停一些。川普也讚賞道，「在這裡生產的優質產品」，並表示：「當你在美國製造產品時，不需要擔心關稅。」

在為Mac Pro高階電腦的部分零組件爭取到關稅豁免後，蘋果於9月宣布將繼續在美國製造Mac Pro電腦。這些發展顯示出川普與庫克建立起罕見情誼，這與川普針對其他科技巨擘的攻擊形成鮮明對比。

美國科技業市場情報公司端點技術（Endpoint Technologies Associates）分析師凱伊（Roger Kay）說：「乍看之下，這是一段不太可能發展得起來的關係。」庫克曾於2016年大選期間表態支持民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton），凱伊指出，庫克與川普的交流「非常外交」，避開了川普的憤怒。

「他沒有說『我愛川普』，但他也沒有說『我恨川普』」凱伊說：「他沒有公開發表任何損人言論。他靠著不惹毛川普而省了許多麻煩。」庫克與川普在貿易及移民等議題上的立場仍有嚴重分歧，如蘋果反對白宮反對白宮停止保護從小落腳美國的「追夢者」（dreamers）計畫。

不過科技分析研究公司（Technalysis Research）分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）表示，庫克與川普交好存有風險，「我認為部分果粉不喜歡川普，這會讓他們感到不舒服。」

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