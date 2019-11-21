解救汽車慘業勿失望！9大汽車零組件關稅　最快明年上半可調降

▲9大關鍵零組件降關稅，最快明年上半年可望通過施行（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳靜君／台北報導

近期最為外界所關心，就是為了提升國內汽車產業的競爭力，業者期望可以調降9大關鍵零組件的關稅，但是因為立法院這個會期即將進入尾聲，所以顯然今年會期恐怕無法修正「海關進口稅則」。

財政部部長蘇建榮今（21）日參加酒類認證及品評評鑑頒獎典禮，接受媒體採訪時表示，如果這個會期無法通過，就會按照正常程序，經過關稅審議小組，行政院通過送到立法院審議。

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8月進口車的市占率已經超越了國產車。根據資料顯示，8月進口車的市占率為53.9%、國產車為46.1%；9月進口車市占率為53.3%、國產車為46.7%；10月國產車略有回升為49.1%、但是進口車仍有51.9%，顯然進口車的銷售量已經超越了國產車。

為了提升競爭力，經濟部所提的汽車零組件降關稅有9項，引擎的部分從17.5%降低到10%。為了加速通關，國民黨立委費鴻泰、民進黨立委趙天麟火速提出修正海關進口稅則期望可以在本會期修法，但是至昨（20）日為止民進黨團、時代力量黨團皆未簽署「不復議同意書」，使得這會期通過該項法案的機會愈來愈渺茫。

財政部長蘇建榮表示，按照一般正常程序，海關要經過關稅稅率委員會審查，行政院院會通過才能送到立院，按照正常程序審議。財政部官員表示，近日就會開「關稅稅率審議小組」，如果可以的話期望明年上半年的會期就可以送入立院修法，由新一屆的立法委員審議。

外界所謂的回溯，是修法過後恐怕已經是年中，業者希望可以回溯至明年1月1日實施，但官員表示，這部分也會在稅率審議小組上討論，但據透露，過去降關稅很少有回溯的案例，所以大部分還是會立法院通過之後總統令後才會上路，所以最快明年上半年實施。

▼9大汽車零組件關稅調整方向。（製表／記者吳靜君、資料來源／立委江永昌、關務署）