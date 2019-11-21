影／5G 概念股名單看過來　達人提醒爆紅股別追高

記者陳心怡／台北報導

2020年是許多產業轉機的一年，外資及專家看好一 些類股，譬如IC設計、AI物聯網等等。《雲端最有錢》節目中，來賓「產業隊長」張捷提到目前最火熱的5G產業趨勢，其實是有一套脈絡的，從基地台到散熱，再到光纖，最後是手機。

張捷提到，基地台蓋好後，上面需要RRU的散熱，所以今年漲了需要ABF載板的欣興和南電，接著則需要鋪設光纖，才能真正把5G傳送到住家裡，所以光纖的骨幹網路，像是聯亞和統新，就是順著這樣的邏輯連接。最後才是發展到5G手機在市場份額占比逐間增加，所以只要順著5G產業脈絡，不難發現雖然之前有些股價已經漲很高，但依然有些是還沒開始漲的。

另外，YAHOO做了今年第三季「10大爆紅股」，名單裡面全是科技股，分別是京元電子（2449）、燿華（2367）、聯詠（3034）、台表科（6278）、華邦電（2344）、友達（2409）、中環（2323）、瀚宇博（5469）、群創（3481）、泰碩（3338）。

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對於這份排名，萬寶週刊總編輯莊正賢表示，股票最怕的就是散戶進去，通常爆紅股代表散戶已經注意到這檔個股了，第三季「10大爆紅股」大部分都已經漲完一波了，但是瀚宇博（5469）是其中一檔很有趣的股票，因為這是台灣唯一一檔漲了一倍後，股價還低於淨值，本益比還沒10倍，所以投資人還是可以多持續留意觀察。

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