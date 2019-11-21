日韓軍情協定明到期　南韓外長放話：日本態度不改就如期終止！

▲日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）當地23日零時即將失效。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）期限進入最終倒數階段，南韓總統府今（21）日上午召開國安會，討論多種外交應對方案，也同意「與有關主要國家密切協商」。只不過，南韓外交部長康京和對外態度依舊強硬，認定日本政府針對南韓加強出口管理的舉動實屬報復性措施，強調除非日方改變態度，否則軍情協定將會如期喊停。

韓聯社報導，此次國安會是軍情協定到期前召開的最後一場會議，官方釋出的聲明簡短且缺乏細節，青瓦台很有可能是在打模糊戰，保留談判空間，力求在最後一刻與日本達成協議。

▲國安會由國家安保室室長鄭義溶（Chung Eui-yong）主持，外交部長、國防部長、統一部長與會出席。（圖／路透社）

在美方強烈呼籲延長軍情協定期限的同時，南韓國家安保室第二次長金鉉宗（Kim Hyun-chong）已密訪美國華府後返韓。南韓總統文在寅強調，首爾政府會盡全力為軍情協定拚到最後一刻，但也說明，前提必須是日方展開與南韓的協商對話，撤銷出口管理措施。

南韓外交部長康京和21日在國會外交統一委員會提到，日方限制對韓出口的作法「無疑是不正當、損害互信的報復性措施」，除非日本改變當前態度，否則韓方無法輕易推翻先前所做出的決定，軍情協定將會如期終止。

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▼ 南韓外交部長康京和。（圖／路透社）