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空總打開封閉數十年圍牆！台法合作打造首座「台灣聲響實驗室」

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▲▼「空總台灣當代文化實驗場」（C-LAB）將打開30年封閉圍牆。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

▲「空總台灣當代文化實驗場」（C-LAB）將打開封閉數十年圍牆，除了建國南路牆面會保留，其餘將拆除。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣與法國越洋打造「台灣聲響實驗室」，也是全台首座49.4聲道實驗劇場，將於11月底正式上線營運！文化部長鄭麗君與法國龐畢度「聲響與音樂研究統合中心」（IRCAM）總監 Frank Madlener，雙方簽署合作意向書。更在今（21）日同時宣告，空總將「打開圍牆」，讓封閉數十年的軍事基地向台灣社會打開；且未來8年整體建構計劃，將以藝術文化結合科技、技術，支持台灣聲響實驗室的發展。

▲▼「空總台灣當代文化實驗場」（C-LAB）將打開30年封閉圍牆。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

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▲空總(C-LAB) 將對社會「打開圍牆」，照片為原仁愛路圍牆，現已拆除正在做景觀工程。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

▲▼ 台法合作於空總打造首座「台灣聲響實驗室」！文化部長鄭麗君與法國龐畢度「聲響與音樂研究統合中心」（IRCAM）總監 Frank Madlener，雙方簽署合作意向書。（圖／記者林育綾攝）

▲空總打造首座「台灣聲響實驗室」！同時舉辦首屆「聲響藝術節」展覽，即日起至11/30開放民眾參觀（圖／記者林育綾攝）

文化部長鄭麗君在去年9月親赴巴黎，與法國龐畢度「聲響與音樂研究統合中心」簽署合作意向書，訂定台、法音樂與聲響領域學術與科技研究的合作方向，決定共同規畫於「空總台灣當代文化實驗場」(C-LAB) 成立「台灣聲響實驗室」（Taiwan Sound Lab)，以探索新聲響科技與文化藝術的結合發展，並打造亞洲聲響藝術創作研發的旗艦基地。

▲▼ 台法合作於空總打造首座「台灣聲響實驗室」！文化部長鄭麗君與法國龐畢度「聲響與音樂研究統合中心」（IRCAM）總監 Frank Madlener，雙方簽署合作意向書。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長鄭麗君（右）與法國IRCAM總監 Frank Madlener（左），雙方簽署合作意向書。（圖／記者林育綾攝）

「台灣聲響實驗室」也是全台首座49.4聲道實驗劇場，歷經2年規劃，C-LAB與IRCAM合組之跨國聲音工程團隊，為尊重空總軍事遺址的歷史，以「屋中屋」的概念，於聯合餐廳一樓後翼，打造全新專業聲音劇場空間。

▲空總打造首座「台灣聲響實驗室」！同時舉辦首屆「聲響藝術節」展覽，即日起至11/30開放民眾參觀（圖／記者林育綾攝）

▲展廳內設49.4聲道環場音效。（圖／記者林育綾攝）

展廳內設49.4聲道環場音效，除了牆面多層吸音，地板下更裝浮動式地板，阻隔外部聲音干擾，成為目前全台供聲響及音樂創作者優質的聲音呈現場域。另在空間使用上，考量跨媒體展演之多樣性，觀眾席採活動式可拆解的座位設計，最多可容納75人。

「台灣聲響實驗室」11月底將正式上線營運，不僅供音樂會、劇場及聲音科技演出，也將成為台灣小劇場演出的全新場地，替聲音與劇場工作者提供更先進與專業服務。

▲▼ 台法合作於空總打造首座「台灣聲響實驗室」！文化部長鄭麗君與法國龐畢度「聲響與音樂研究統合中心」（IRCAM）總監 Frank Madlener，雙方簽署合作意向書。（圖／記者林育綾攝）

▲為宣告「聲響實驗室」在空總基地的落成啟用，即日起至30日將合作舉辦「C-LAB聲響藝術節：Diversonics」展覽。（圖／記者林育綾攝）

為宣告「聲響實驗室」在空總基地的落成啟用，以及未來C-LAB與IRCAM就創作、研究與教育3個方向合作交流計畫，即日起至30日將合作舉辦「C-LAB聲響藝術節：Diversonics」展覽，精心展策台、法多件聲音科技作品，呈現活躍與多元之創作面向。 

首屆聲響藝術節以「Diversonics」為名，希望呈現聲音藝術的多樣性，試圖透過各種不同的聲音表演形式，結合各種科技技術，可在不同的場域裡，傳遞富於挑戰傳統的實驗精神。同時透過展演和工作坊，讓大眾可以參與、製造及聆聽自己的聲音，實現多樣性的聲音樣貌。

▲▼ 台法合作於空總打造首座「台灣聲響實驗室」！文化部長鄭麗君與法國龐畢度「聲響與音樂研究統合中心」（IRCAM）總監 Frank Madlener，雙方簽署合作意向書。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長鄭麗君（右）藉機宣告2個空總的好消息。（圖／記者林育綾攝）

鄭麗君也藉機會宣告2個好消息，第一是空總將正式「打開圍牆」，目前仁愛路的圍牆正在做景觀工程，預計明年2月可以向台灣社會打開，「這個打開是非常有象徵性的一步，因為這裡是軍事基地，封閉了數十年，我們希望在明年2月透過圍牆的打開，歡迎更多創新力量的結合。」

第2個好消息則是11月初行政院已經正式核定，C-LAB未來8年的整體建構計畫，將由文化部、經濟部、科技部一起努力。此計畫可以展開整個C-LAB軟硬體的建構，更支持台灣聲響實驗室的發展，也期望望C-LAB未來能夠作為國際合作的平台，能夠讓我們自己、讓世界看到台灣自由、多元、開放跟創新的文化力量。

空總台灣當代文化實驗場(C-LAB)
地址：台北市大安區建國南路一段177號

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