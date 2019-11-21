女力崛起！經部：爭取APEC經費打造女性創業加速器

▲經濟部政務次長王美花今（21）日表示，經濟部中小企業處正在爭取APEC經費支持，希望與其他會員國合作打造女性創業加速器。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

女性經濟賦權爭取國際能見度，經濟部政務次長王美花今（21）日表示，經濟部中小企業處正在爭取APEC經費支持，希望與其他會員國合作打造女性創業加速器，以帶動亞太地區女性企業資源網絡。

王美花表示，台灣中小企業一向表現亮眼，深獲其他APEC會員體肯定，近年也進一步推廣至女性企業、微小企業，APEC會員體透過資金取得、微小型企業數位化、國際化等三大面向，更有效增進女性經濟賦權。

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王美花指出，經濟部中小企業處明年將推動APEC女性創業加速器倡議，帶動亞太地區活絡女性企業商業活動，將整合參與經濟體的加速器、育成機構及女性創業家，協助APEC會員經濟體的女性創業者有更多機會打進海外市場，並規劃明年在印尼雅加達、馬來西亞、台北舉辦三場工作坊論壇。

▲經濟部政務次長王美花回應外資與台商回流投資議題（圖／記者李毓康攝）

另外，國民黨副總統參選人張善政批評「海外投資台灣的FDI（外國直接投資）在全世界是倒數」，王美花則回應表示，今年前三季外資在台投資較去年同期成長，強調「目前只有更多沒有更少，Google、Amazon、Microsoft都在加碼投資台灣，不要看衰台灣。」

針對台商回流投資議題，王美花指出，目前對中小企業維持1.5%手續費補助，但投資額度原來是200億，目前籌資額度已超過200億，為輔助中小企業更好轉型，經部正向行政院爭取加碼，可望很快就能核定。

王美花說，台商回台投資目前約7000億元，大多數計劃於三年內在台完成投資，資金來源為自有資金或是貸款；另外，依據金管會統計，今年上半年上市櫃公司匯回資金，不透過台商回台投資專法者，匯回資金額度已超過4000億元。