惡警誣陷害坐冤獄23年　監獄律師獲賠700萬美金：補不回我經歷的一切

▲漢米爾頓被黑心警官陷害，坐冤獄23年。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

54歲的漢米爾頓（Derrick Hamilton）以前因為警方捏造假證據，害他坐了23年的冤獄，如今他成為一個成功的「原告」控告當初陷害他的警官，並成功拿到700萬美元（約台幣2億1350萬元）的賠償。他現在成為一位激進主義者，幫助更多他認為被錯誤判刑的囚犯離開監獄。

漢米爾頓20年前因為被控謀殺罪單獨監禁在獄中，那是他人生的最低潮。在獄中的23年，他成為一名監獄律師，幫助其他堅持自身無罪的囚犯上訴。23年後，當時他的女友史密斯（Jewel Smith）撤回目擊證詞，漢米爾頓才說服法官的定罪，重獲自由。

漢米爾頓15日也成為一個「成功的原告」，控告當初捏造證據陷害他的3名警官，並成功拿到700萬美元的賠償金，但他也表示，「這能幫助我家人的經濟發展，但不能抵銷我所經歷的一切。」

▲ 漢米爾頓成功控訴當時作偽證的警官，獲700萬美元賠償。（圖／達志影像／美聯社）

根據紐約時報報導，退休的紐約警官斯卡賽拉（Louis Scarcella）釀出許多的冤案，他處理過的許多案件最後都遭到推翻。史密斯表示，當初是斯卡賽拉強迫他作證反對，而漢米爾頓是清白的。檢察官也在之後重新審案後，撤回漢米爾頓有罪的判決。

現在的漢米爾頓成為一名激進主義者，致力於推翻和斯卡賽拉相關的案件，協助許多訴訟草案和建立新的審判，並建立「錯誤定罪家庭與朋友支持組織」（Friends and Family of the Wrongfully Convicted），給予更多和他有相同經歷的人支持。他近期還提出新的無罪項目，希望紐約警局能夠改變對嫌犯進行訊問的方式。

漢米爾頓曾說，「我的生命在20年前就停止了。」但他致力於讓更多人脫離苦海。他在19日幫助一名囚犯推翻定罪時表示，「即將能夠回家的那個人，他需要知道他將獲得一個朋友。」