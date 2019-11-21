理財周刊／台灣人才濟濟

文／洪寶山

這幾年在學校兼課，在跟學生的互動中，著實感受到他們的潛力。這些千禧年後出生的孩子們，身處網路世界，我常形容他們的思維是3D的，具備這樣思維的人較具有創新能力，而不會被框架鎖死，台灣產業要轉型的現在，很需要創新能力。

他們缺的是機會、是舞台。這幾年台灣處在經濟走衰的年代，全球製造業板塊大轉移，台商出走、就業機會大幅減少，薪資也就十幾年來未曾回轉。但，現在機會來了！

過往台灣產業面臨五缺，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等問題，但不管是要吸引台商回台投資，還是外來投資，這五缺的每一缺都須滿足。政府要政績，當然知道解決五缺是當務之急，而人才又是其中之最，沒有人才，什麼都免談。

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台灣到底有沒有人才？瑞士洛桑管理學院(IMD)日前公布「二○一九年世界人才報告」，在六十三個評比國家及地區中，台灣排名躍升七名到第二十名，在亞洲地區排第三，僅次於新加坡(十)、香港(十五)，優於日本(三十三)、南韓(三十五)及中國(四十二)，躍升主因是「人才準備度」指標大幅前進十五名到第十二名。

另兩個指標，吸引與留住人才第二十九名，前進三名；投資與發展人才第二十四名，前進一名。這些進步都是非常好的跡象。國發會主委陳美伶也表示，排名躍升顯示一年來政府有感施政，包含攬才專法、新南向政策、減稅法案等都獲國際肯定。

台灣要翻轉，不但要培育自己國家人才，還要廣納國際人才，聚攏在台灣這個舞台，而「台灣」這家企業，提供什麼福利、條件留才、用才、攬才？

這些年來，台灣人才短缺，根源在於出口導向的經濟成長緩慢，產業轉型遲未成功，無法吸引外國投資，我們必須盡快跟上世界產業趨勢，從勞力密集產業轉向高科技和服務產業。

英國牛津經濟研究院發布「二○二一全球人才」調查，預測新興亞太國家將是未來人才需求最殷切的地方，而在調查的四十六個國家中，台灣是人才失衡最嚴重的。

台灣不是沒有人才，是人才流失，而人才之所以出走，是因為看不到台灣的未來，政府與企業必須攜手打造具有前瞻性的就業、創業環境，讓台灣年輕人一展長才，經濟就能成長。

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