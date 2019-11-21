史上最尷尬！ 新娘開心切蛋糕「超垂八字奶」偷跑見客...來賓全傻眼

▲新娘在大喜之日開心切蛋糕。（圖／翻攝自Reddit）

記者王麗琴／綜合報導

新娘真的尷尬了！國外一名新娘在結婚大喜之日，開心地與新郎切蛋糕時，沒想到她下垂的「八字奶」，竟從緍妙中「溢出來」（spilled out）見客，讓在場賓客頓時都傻了眼。事後新娘也網路上訴說自己當時的尷尬心境。

據《每日星報》報導，這名新娘近日在「Reddit」分享她人生最尷尬的一刻。她表示，當時她與丈夫正要切新婚蛋糕，這幸福的時刻本來一切都很美好，現場賓客也投以關注的眼神，沒想到下一秒她下垂的「八字奶」竟然從禮服中「偷跑」，直接出來與賓客「見面」。

▲新娘「超垂八字奶」外露見客了。（圖／翻攝自Reddit）

新娘表示，這套蕾絲連衣白紗是朋友替她選的，胸前的開口很大，但她因沈浸在幸福時刻裡，沒注意到右胸突然露了出來。她也指出，她的「好朋友」之前曾因為她選了「H&M」的婚紗而嘲笑她。

照片一PO出，不少網友看了都替新娘抱不平，認為這位匿名新娘一定很心痛，也質疑新娘的朋友為什麼替她選擇了這套婚紗。也有留言表示，自己的乳房也是下垂的，但她知道穿內衣的重要性，特別是在如此重要的日子。不過也有網友安慰新娘，表示這件白紗非常漂亮。