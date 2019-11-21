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車用零組件廠劍麟「波蘭新廠準備試量產」　Q3獲利年增11%、EPS達2.22元

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▲劍麟股份有限公司，台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零組件廠劍麟（2228）公布第三季財報，單季合併營收12.16億元、年增11.04%；稅後淨利1.68億元、年增11.49%；每股盈餘（EPS）為2.22元。劍麟表示，持續加速波蘭新廠產線布建，相關設備已順利設置完成，並開始試量產準備，未來隨著新訂單逐步加入量產，逐步提升新廠生產學習曲線。

劍麟累計今年前3季合併營收34.48億元，年增9.10%；稅後淨利4.56億元，年增18.47%；每股盈餘為6.02元，年增18.50%。

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劍麟表示，業績獲利成長，主要受惠於旗下三大主力汽車安全關鍵零組件產品出貨穩定成長，新車應用之滲透率持續提升，尤其多款與主要客戶共同研發的安全系統相關零組件新訂單陸續量產，帶動汽車事業部營收成長。

展家事業部方面，劍麟表示，德國塑膠衣架子公司持續貢獻穩定的營收，挹注劍麟各生產基地的產能利用率站穩高檔水準，推升第3季整體毛利率及營業利益率，分別自去年同期的26.26%、12.99%提升至28.74%、15.73%。

看好隨著品牌車廠持續提升新車款安全配備規格，以及平均每車安全配件數量增加，劍麟延伸汽車事業部的業務觸角，運用自有金屬機加工及生產管理技術，深化與主要客戶更多汽車安全關鍵零組件新訂單合作機會，也開發多項車輛散熱相關零組件產品。

展望第4季營運，劍麟表示，持續加速波蘭新廠產線布建，目前相關設備已順利設置完成，進入試量產準備，預期未來新訂單逐步量產、新廠生產學習曲線逐步提升，可挹注劍麟整體營運。

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