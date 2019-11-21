它打造喜來登、遠雄金融中心的智能化電梯　崇友搶攻豪宅物聯網商機

▲崇友實業旗下自有品牌堅尼西斯推出「電梯AI人臉辨識系統」、以及「群眾檢知系統」，積極布局電梯智慧物聯商機。圖為游本立總經理。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

人工智慧物聯網(AIoT)興起，電梯業者崇友實業積極佈局智能化市場，今（21）日宣佈推出物聯網電梯，透過搭配AI人臉辨識系統，可直接將用戶送達設定樓層，甚至能避開人群專屬搭乘，顧及用戶隱私的智能化功能，可望成為搶攻豪宅市場的利器。

崇友實業總經理游本立表示，崇友憑藉客製化電梯規劃與設計之能力，搶進台灣高樓層建案訂單利基，其中高端品牌「堅尼西斯」已拿下台北喜來登大飯店、台北遠雄金融中心、南京松江飯店住宅大樓等大案，帶動品牌營收比重自2015年推出以來的4.14％至2018年已達到15.35%水準，目前仍穩定維持在10％之營收佔比。

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「電梯搭配AI人臉辨識系統，偵測到用戶後，會直接派車到當前樓面，並直接將用戶送達自己設定的樓層，透過「雲端電梯監控系統」的連網技術，則能蒐集電梯運行大數據，可結合崇友的維修保養服務，優化維修保養人員派工效率。」游本立說。

▲崇友實業旗下自有品牌堅尼西斯推出「電梯AI人臉辨識系統」、以及「群眾檢知系統」，積極布局電梯智慧物聯商機。圖右為游本立總經理、左為鄭宏謀副總經理。（圖／崇友提供）

除了豪宅市場，物聯網電梯也能在大型商辦有所應用。崇友指出，透過群眾檢知系統，可感測感測乘場的候梯人數，並進一步搭配「無人檢出」技術，智慧判斷樓面是否已無電梯使用需求、以及需要多少台電梯進行候車人潮疏散，靈活調配電梯調度，有效強化電梯運轉效率，並達到節省時間、節能環保之效用。

展望後市，除以「堅尼西斯」品牌搶攻台灣商辦高樓高端電梯市場商機，近年更透過旗下自有品牌「崇友」、「堅尼西斯」與代理「東芝」等多品牌策略，滿足台灣電梯市場不同案源需求，以期穩步擴大台灣電梯市場占有率。

依據財報，受惠於大型新梯完工認列進度保持良好表現，再加上維修保養業務穩定挹注集團整體營運， 崇友2019年前三季合併營收達新台幣31.19億元、稅後淨利5.22億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.95元。