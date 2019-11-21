先探／5顆評價私房股

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（圖／先探投資週刊 提供）

台股近期雖偶有震盪，不過在外資力挺權值股，加上整體成交量能持穩下，盤面多頭格局依舊明確，中小型股選股方向，主要架構在財報、展望與籌碼。

文／黃俊超

資金寬鬆熱錢四溢，帶動多頭攻勢再起，尤其美國股市更是銳不可擋，道瓊指數突破二八○○○點、S&P 500突破三一○○點、Nasdaq突破八五○○點，費城半導體則突破一七五○點，聯準會今年三度降息，經濟數據表現優異，企業財報優於預期者眾，縱然貿易戰或有變數，多頭趨勢成形已是不易撼動。

熱錢推升股市多頭行情

請繼續往下閱讀...

美國國內面臨政治鬥爭，國際地緣政治局勢也頗為緊繃，不過股市卻未受到太大影響，包含美國聯準會連降三碼的預防性降息在內，今年以來已經超過四○個國家央行，紛紛採取貨幣寬鬆政策，降息不論在新興市場或成熟國家都是主要軸線，一般預期，在全球一片低利率的環境之下，股市將持續能有好表現。

美國的經濟數據不錯，不過ＩＳＭ的十月製造業採購經理人指數仍低於五○，而歐元區的ＰＭＩ指數更是已經連續九個月低於五○，顯示景氣前景仍有烏雲未散，然歐洲央行九月將利率調降至負○．五％，並宣布重啟量化寬鬆政策，十一月一日起每月購買二○○億歐元債券，全球資金寬鬆，聰明錢持續找機會。

美中貿易戰方面，雖然不斷放話且態度反覆，第一階段能否簽署協議，在正式簽約之前都有變數，其實簽約之後也還是有變數，不過為了支援多個偏遠地區電信商，美國政府發給華為的臨時通用許可證，第三度宣布豁免再次展期九○天。截至十月底，美國商務部實體清單上，已有逾二○○家中國公司與組織。

「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，最終在希望中毀滅」，低利率環境對投資是舒服的，不過總經前景、貿易戰與地緣政治風險一直都在，並未到一片歌舞昇平，處在半信半疑而擁有憧憬，從成交量來看，距離瘋狂還很遙遠，多頭一定會碰到震盪，操作紀律永遠是短線操作的好幫手。

台灣是聯合國認證美中貿易戰下的受惠者，加權指數創下二九年來新高，外資買盤持續堆積，搭配量價配合得宜，又進入全年最易上漲時期與財報空窗，將有機會把一二六八二點送入歷史，相較之下，櫃檯指數近期相對平淡，資金集火大型股、權值股，中小型股則以第三季財報或明年展望為股價調整依歸。

指數不斷衝高的最大功臣是台積電，除了第三季獲利創下歷史新高之外，上修資本支出由一一○億美元至一四○～一五○億美元，高階製程前景一片看好，外資波段買超約二八萬張僅次於鴻海，股價不僅站穩三○○元之上、市值突破八兆元，並持續向上創高，儼然是台股最重要的護國神山。

股價強於營運表現

除了占權值約二二．八％的台積電之外，市值第二大、占權值近三．三％的鴻海，近期同樣也是受惠外資買盤加持，股價站穩在九○元關卡，朝今年高點與三位數邁進，兩大權值股就占了台股超過四分之一權重，簡單來說，除非這兩檔個股出現反轉跡象，否則面對加權指數驚驚漲格局，逆勢操作並不明智。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2066期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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