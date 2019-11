隕石首度發現「核糖」　出現時間比地球生命還早

▲ 日本大學與NASA共同研究發現,隕石里含有生命所需的糖分子。(圖/取自NASA)

實習記者謝汶穎/綜合報導

由日本東北大學、北海道大學和美國NASA組成的研究小組19日表示,在隕石中發現孕育生命的必需品的「核糖」。雖然先前也有發現胺基酸等有機物質,但這次是首次發現能夠成RNA(核糖核酸)的分子。

美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)刊載這篇文章表示,研究小組在隕石中發現核糖和其他糖分子,包括阿拉伯糖(Arabinose)和木糖(xylose)。核糖是RNA重要的組成成份,可能是在古地球的隕石爆炸時,伴隨著這些生命構成物質來輔助生命誕生。

根據日本NHK報導,研究小組分析從太空墜落到澳洲附近的3個隕石碎片,透過特殊方式汽化後,分析成份時發現核糖的存在。檢測到的核糖最多只有25ppb,含量極為稀少。東北大學副教授古河佳廣(Yoshihiro Furukawa)表示,「這項研究發現提供核糖是從太空出現在地球上的第一個直接證據。」

隕石所發現核糖的碳同位素和地球不相同,因此也可以判斷並非是在墜入地球時,遭到地球物質影響,而是含在隕石內帶進來的。而這個隕石根據研究推測,出現的時間遠比地球生命出現的40億年前還要早很多。