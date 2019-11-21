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一次看懂「台商回台投資」藍綠吵什麼？　

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▲台北101,觀景台,Bar 88。（圖／記者蔡惠如攝）

▲ 台商回台投資方案成效，引發藍綠陣營爭論。（示意圖／記者蔡惠如攝）

記者李瑞瑾／台北報導

經濟部推出「台商回台投資方案」後，不斷更新統計台商表態願意投資規模，最新數字喊到6971億元，被政府視為一大政績，但藍營立委卻質疑灌水膨風，引發朝野攻防，究竟這是怎麼一回事，透過5項Q&A帶大家一次看懂。

Q1 台商回台投資，藍綠陣營到底在爭辯什麼？

請繼續往下閱讀...

立法院財政委員會18日邀請經濟部次長林全能備詢，國民黨立委曾銘宗質質疑經濟部把企業原本就要擴大投資的部分，也算進台商回流成果裡，他質詢追問到底有多少台商資金匯回？經濟部次長林全能回應，6971億元其中有7成屬國內資金，3成要從國外匯回台，但到目前為止，匯回台灣資金還沒有看到。

藍營因此連日痛批，政府根本是捏造假數據，灌水膨風，也質疑大企業借款利息才1.5%左右，但約143萬家的中小企業利息3-5%，政府一樣補貼1.5%，等於讓大企業借款免息，對中小企業不公平。

Q2 經濟部說台商回台投資，為什麼錢沒有匯進來？

台商回台投資，跟錢是不是從海外回來，其實是兩回事。台商如果在台灣貸款借錢，一樣可以投資台灣，不一定要從海外匯錢進來才算數，用這一點來認定數據造假，並不正確。

仁寶董事長許勝雄說，錢從哪裡回來不重要，台商會判斷要用國內的錢，還是國外的錢，且匯錢回台也牽涉到當地政府的管制。

台北市電腦公會理事長童子賢認為，討論資金來源是海內還是海外，這是假議題，因為都是台商的錢，只要政府政策可以帶動投資，就是好政策。

政治大學金融系教授殷乃平指出，因台灣借錢容易，貸款利率低，加上政府補貼利息，企業會選擇在台灣借錢、拿去投資，才會有境外資金匯入金額掛零的情況發生。

Q3 財政部推動的境外資金匯回專法，跟經濟部的台商回台投資方案，是同一件事？

是兩回事

境外資金專法，是鼓勵台商把資金回流台灣，給予減稅的優惠，錢放在存款專戶，不投資也行，等到第6年就可分批領回，但如果要投資，為防止用來炒房炒股，也設有相關的投資限制。目前已申請案件67，申請金額255億元，已匯回資金138億元。

至於經濟部的台商回台投資方案，是著重鼓勵投資台灣，並未規定一定要從海外匯錢進來。經濟部統計宣布的6971億元投資金額，是指廠商申請且經投審會通過的案件總計。

不過，經濟部一開始用「台商回流投資」的字眼，可能讓民眾誤解是台商搬錢回台灣投資，現在，經濟部已改用「台商回台投資」。

Q4 政府鼓勵台商回台投資，然後給企業利息補貼，這對嗎？

政府的理由是，越南等東南亞國家都祭出五年、十年免稅優惠，吸引台商投資，台灣面對跨國競爭，也提出優惠利息補貼，希望增加台商投資意願。包括補助貸款手續費，企業貸款額度20億元以內補助0.5%，20億到100億元補助0.3%，100億元以上補助0.1%，補助5年。

但政大教授殷乃平認為，想吸引台商回流，主要得解決投資環境問題，包含土地、電力、廠房、設備.....等。

Q5 這兩個政策，對台灣經濟成長有幫助嗎？

政大教授殷乃平指出，兩大政策的確對台灣經濟成長有所幫助，但需要時間，至少要等到投資到位、工廠開始作業並且基礎穩固後，才可能有顯著發展，至少也要1年以上。

事實上，無論任何政策成敗關鍵，都在於執行力與監管追蹤，包括台商投資是不是真的到位，而非只是一時口惠？投資項目是否對台灣產業升級、提升薪資有幫助，而非只是尋求低薪廉價勞工，相關的細節都有賴落實管理，才不會淪為口號或政治口水戰。

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