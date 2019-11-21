3年性侵9女童！20歲噁男遭判「化學閹割」　崩潰喊：我寧可去死

▲印尼2015年通過「化學閹割」相關法條，處罰性侵導致受害者永久傷害或死亡的罪犯。（示意圖／pixabay）

圖文／周刊王

印尼爪哇島莫佐克托（Mojokerto）1名20歲男子休克爾（Muh Aris bin Syukur）2015年至2018年間共性侵了9名女童，法院判他12年徒刑、罰金1億印尼盾（約台幣25萬元），以及「化學閹割」，讓他崩潰表示「我寧可去死」。

綜合外媒報導，印尼蘇門答臘2016年發生一起14歲少女遭12名男子輪流性侵、殺害的案件，引發眾怒；印尼國會同年通過新法，採取「去勢法」來嚇阻相關犯罪，對於性侵導致受害者永久傷害或死亡的罪犯，處以化學閹割，但3年來並未真正執行過。

▲性侵9名女童的狼男，被判「化學閹割」。（示意圖／pixabay）

休克爾2018年10月因被監視器拍下犯案過程，才終於被警方逮補，他在3年內共性侵9名女童；休克爾被補後，檢方將他起訴，求處17年徒刑，雖然法院只判12年另加罰金，但最重要的是加了化學閹割的罰則。

休克爾接受媒體採訪時直言：「我寧可去死也不要接受化學閹割！」並表示對犯行相當後悔，希望法院能撤銷這項罰責。若化學閹割確定執行，休克爾將是印尼第一位接受此罰責的受刑人。

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