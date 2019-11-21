台企業面臨接班人危機！　人力銀行：86%陷人才斷層、71%無接班計劃

▲104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

104資訊科技今（21）日公布「2019台灣接班人暨關鍵人才大調查」結果，由104獵才顧問針對全台各大企業的企業經營者、HR及用才主管進行網路問卷調查，發現86%企業面臨人才斷層，71%企業沒有實施接班計畫，僅有13%的企業認為人才質量足夠。104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明表示，台灣企業除接班人計劃陷入危機外，中高階主管也邁入高齡化，且產業變化迅速，企業必須建立完善的人才培育計畫。

晉麗明分析，高達86%企業現正面臨人才斷層的危機，且僅有13%企業認為人才質量足夠，主因為全球人才流動迅速加上產業變化，不僅高階主管面對人才失衡的狀況，甚至專業人才如軟體工程師、半導體工程師等都面臨到人才缺乏的危機，許多跨國企業皆瞄準台灣人才「便宜又大碗」，積極搶才。

請繼續往下閱讀...

另外，104指出，面臨人才的缺乏，對於接班人計劃滿意的僅有8.6%，甚至不到1成；超過7成的企業現在沒有規劃接班計劃。且30%的企業經營者年齡超過60歲，加上36%高階主管年齡落在50歲以上，更顯示出人才高齡化的危機。

目前企業接班計劃，由老闆自行處理佔36%，其次則是由HR單位負責，佔33%。最大挑戰則來自於經營者的觀念與態度，其次則為缺乏接班人選，及有效的教育訓練系統與培訓資源。

晉麗明說，要培養一位稱職的接班人至少要花上10年甚至以上，建議企業接班人計畫應有專業人員協助，及早制定相關培訓計劃。接班人的三大關鍵力大致可分為核心力(領導統御)、軟實力(跨部門溝通)，以及硬實力(Big data大數據)。

此外，104也發現，企業最在乎接班人關鍵能力的前三名為領導統御、溝通影響、品德操守，除這三者之外，晉麗明更強調「信任」的重要性，畢竟一家企業經過2、30年經營，組織文化、管理思維都有層層堆疊的潛規則，而經營者在選擇下一任接班人，除了看中專業技能外，與經營者的信任關係也將是最重要的課題之一。

最後晉麗明透露，大數據、數位轉型能力、雲端服務被認為是前三大新科技技能，除了半導體、電子製造業之外，就連傳統製造業也正面臨數位轉型的競爭態勢，企業人力資源無論是針對中高端人才的獵才招募以及企業內的培訓課程，都必須跟緊新科技的趨勢。