川普考慮召回駐韓美軍4000人　軍費分擔「漲5倍」南韓辦不到就撤

▲2015年美國與南韓進行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國日前要求南韓2020年需替駐韓美軍負擔50億美元（約新台幣1525億元）的費用，高於南韓現行分擔額5倍之多。在第3輪「駐韓美軍防衛費分擔特別協定」（SNA）談判破局後，美方施壓若南韓不同意的話，考慮要撤出一個旅（4000人）的兵力。

美韓18、19日就進行第3輪SMA談判，由於雙方立場嚴重分歧，談判最終破局。會後南韓首席協商代表鄭恩甫表示，美方代表團在19日上午10點談判，僅過1個小時就先行離席，而南韓認為美方提案與韓方堅持公平合理的原則有相當大的差距；美國雙邊安全協議首席談判代表德哈特（James DeHart）則指出，韓方提議不符合美方公平合理分擔的要求，希望韓方給出雙方都能接受的提案。

▲川普向盟友獅子大開口，南韓之後，日本就是下一個。（圖／路透）

《路透社》引述《朝鮮日報》報導，美國總統川普堅持南韓應該負擔更多，同時也提出要從南韓撤軍的威脅；白宮外交方面知情人士表示，「我知道如果南韓沒有辦法接受川普想要的，美國已經準備要撤出一個旅的兵力。」

目前駐韓美軍共2萬8500人，一個旅的兵力約是3000到4000人，而在2019年度美國國防授權法案中，撤出一個旅的要求是合法的。除非美國國防部長向國會委員會證實確有必要撤出，否則現行法案規範下，不得動用國會撥出的資金，將駐韓美軍減少到2萬2000名兵力以下。

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